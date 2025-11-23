Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nerea y Lucía Pardo celebran el tanto de la tolosarra. RS
Fútbol femenino

La Real vuelve a la senda de la victoria ante un flojo Alhama

Las realistas superan con claridad a las murcianas gracias a los goles de Emma, Nerea y Edna para seguir en la lucha por la Champions

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 14:24

Comenta

Nada como volver al calor de Zubieta para volver a la senda del triunfo. Es lo que ha hecho este domingo la Real Sociedad que, ... tras pinchar la semana pasada en el derbi disputado en Anoeta, se ha hecho con los tres puntos frente a un flojo Alhama. Los goles de Emma, Nerea Eizagirre y Edna han permitido a las realistas superar con claridad a las murcianas en la vuelta al fortín que ha han forjado las de Arturo Ruiz en el campo lasartearra, donde cayó hasta el Barcelona y solo el Tenerife ha sido capaz de rascar algo positivo. Una victoria que además permite a las guipuzcoanos continuar en la pelea por los puestos de Champions.

