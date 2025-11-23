La Real vuelve a la senda de la victoria ante un flojo Alhama

Nada como volver al calor de Zubieta para volver a la senda del triunfo. Es lo que ha hecho este domingo la Real Sociedad que, ... tras pinchar la semana pasada en el derbi disputado en Anoeta, se ha hecho con los tres puntos frente a un flojo Alhama. Los goles de Emma, Nerea Eizagirre y Edna han permitido a las realistas superar con claridad a las murcianas en la vuelta al fortín que ha han forjado las de Arturo Ruiz en el campo lasartearra, donde cayó hasta el Barcelona y solo el Tenerife ha sido capaz de rascar algo positivo. Una victoria que además permite a las guipuzcoanos continuar en la pelea por los puestos de Champions.

La Real no dio opción a la sorpresa en un encuentro que medía al segundo equipo más goleador del campeonato, el txuri-urdin, frente al más goleado, el Alhama. Como juntar el hambre y las ganas de comer. Por eso no extrañó nada que las locales se adelantaran en el marcador cuando apenas se había alcanzado el minuto 10 de juego. Emma cazó un balón dentro del área que Elena del Toro no logró despejar en condiciones a la salida de un córner para mandar un cabezazo al fondo de las mallas y golpear primero. Aunque para entonces Cahynova y Apari ya habían probado a la guardameta visitante.

Sin apenas tiempo para digerir el mazazo, Quintero cometía un penalti de torpe sobre Lavogez que la colegiada confirmó previa revisión en el VAR ante las protestas del banquillo murciano. Nerea cogió de nuevo la responsabilidad de tranformar la pena máxima pero, al contrario que hace siete días frente al Athletic, mandó el esférico a las nubes.

La tolosarra, que volvía al once inicial tras varios encuentros sin estar en la alineación, no falló sin embargo a la segunda y puso tierra de por medio para la Real pasada la media hora de juego. Quintero volvió a pifiarla tratando de sacar el balón jugado desde atrás, Lucia, generosa siempre en el esfuerzo, le robó la cartera y asistió de cara para que Nerea solo tuviera que empujar el cuero.

Zubieta saltaba de alegría mientras Estensoro se estrenaba con un plácido debut en la portería realista. No en vano, hubo que esperar hasta el minto 40 para contabilizar el primer acercamiento de cierto peligro del Alhama, que llegó en un cabezazo de Mariana en una falta lateral que ni si quiera fue entre los tres palos.

Reacción efímera

El técnico visitante buscó una reacción tras el paso por los vestuarios con la incorporación de Judith que, nada más pisar el verde, se cargó con una amarilla tras una dura entrada sobre Nerea y recortó ditancias para las suyas en una jugada totalmente aislada. La atacante del conjunto murciano cazó un balón aéreo en una falta lateral mal defendida por la zaga txuri-urdin para que el Alhama soñase que podía rascar algo de su visita a Gipuzkoa.

Pero el tanto visitante fue un mero espejismo. Un suspiro que se diluyó en una ventosa mañana en Zubieta. Porque Arturo Ruiz reaccionó al instante y metió más mordiente en el campo con las entradas de Aiara, Edna y Arola, y el resultado fue inmediato. La primera provocó de nuevo una pena máxima para la Real que, esta vez sí, transformaría la sevillana de origen nigeriano. La delantera, que esta semana ha estrenado por primera vez convocatoria con la selección española absoluta que dirige Nuria Bermúdez, es una de las máximas goleadoras del camponato con su octavo tanto del curso.

El 3-1 aplacó cualquier atisbo de reacción por parte de un Alhama que, aunque en ningún momento le perdió la cara al partido, demostró por qué es el equipo más goleado de la Liga F y no es rival, a día de hoy, de una Real que vuelve a la senda del triunfo y continúa soñando con los puestos que dan acceso a disputar la Cgampions League.