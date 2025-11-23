EH Bildu afirma que «Euskadi no se merece» los pactos que PNV y PSE «pretenden alcanzar con el PP»

EH Bildu ha lanzado este domingo duras críticas contra el PNV y el PSE, por su «disposición» a alcanzar acuerdos con el PP. «Asistimos atónitos ... a cómo PNV y PSE pretenden alcanzar acuerdos con el PP. Este país no se lo merece», ha expresado el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodriguez, este domingo en Donostia. El político de la coalición abertzale ha dejado claras su sorpresa y preocupación por la posibilidad de que los socios de Gobierno se alíen con los populares, en algo que ha calificado de «inaceptable» y «despreciable» para la sociedad vasca.

Rodriguez ha comenzado su intervención haciendo referencia a la «exitosa» manifestación celebrada ayer por la izquierda soberanista, en la que miles de personas «volvieron a mostrar su compromiso con los valores antifascistas». «Euskal Herria ha vuelto a estar a la altura. Este país es un país movilizado, comprometido y con profundos valores antifascistas», ha subrayado, destacando la importancia de la movilización como respuesta a los momentos de creciente polarización política.

El dirigente de EH Bildu ha aprovechado la ocasión para recalcar la necesidad de elegir con cuidado a los «compañeros de viaje» en el actual contexto político. En su opinión, la alianza entre el PP y Vox es una «alianza residual» en Euskadi, que no debería tener cabida en el espacio político vasco. «No se les debería dejar ningún resquicio de protagonismo», ha añadido Rodriguez, mostrando su desacuerdo con la orientación que están tomando algunas de las principales formaciones políticas de Euskadi.

La crítica más contundente la ha dirigido a los acuerdos que «están intentando tejer el PNV y el PSE con el PP». Para el secretario de Acción Política de EH Bildu, esta postura es «inaceptable» y «no representa los intereses ni los valores de la sociedad vasca». «Asistimos atónitos a cómo el PNV y el PSE pretenden alcanzar acuerdos con el PP; este país no se lo merece», ha remarcado, dejando claro su rechazo a una posible coalición que, a su juicio, traicionaría el espíritu de la izquierda soberanista.

Rodriguez también ha reiterado el compromiso de EH Bildu en la «lucha contra el fascismo» y ha defendido su papel como la «garantía y espacio de encuentro» para «todos aquellos sectores que se sienten amenazados por el auge del autoritarismo, como los nacionalistas-abertzales, los euskaltzales y los feministas». En este sentido, el líder de la formación soberanista ha subrayado que EH Bildu está dispuesto a tomar los compromisos necesarios para «evitar que el fascismo llegue al poder», tanto a nivel estatal como autonómico.

Con la mirada puesta en el futuro, Rodriguez ha llamado a las demás fuerzas políticas para que se comprometan en la misma dirección. «Lehenik aberria!» (¡Primero la patria!), ha afirmado, haciendo un claro guiño a la unidad y al compromiso con los principios de la soberanía y la democracia. En su intervención, también ha expresado la necesidad de que «todos los partidos que defienden los valores progresistas y democráticos» se sumen «al frente antifascista para proteger los avances conseguidos en las últimas décadas».

Rodríguez ha dejado claro que EH Bildu no está dispuesto a permitir que la extrema derecha gane terreno en Euskadi, y ha asegurado que su formación «seguirá siendo un pilar fundamental en la lucha por la libertad, la igualdad y la autodeterminación del pueblo vasco».