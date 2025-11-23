Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arkaitz Rodriguez, en una imagen de archivo durante una intervención en el Parlamento Vasco. Blanca Castillo

EH Bildu afirma que «Euskadi no se merece» los pactos que PNV y PSE «pretenden alcanzar con el PP»

Arkaitz Rodriguez recalca la necesidad de elegir con cuidado a los «compañeros de viaje» y se muestra «muy contento» con la manifestación de Bilbao «contra el fascismo»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:27

Comenta

EH Bildu ha lanzado este domingo duras críticas contra el PNV y el PSE, por su «disposición» a alcanzar acuerdos con el PP. «Asistimos atónitos ... a cómo PNV y PSE pretenden alcanzar acuerdos con el PP. Este país no se lo merece», ha expresado el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodriguez, este domingo en Donostia. El político de la coalición abertzale ha dejado claras su sorpresa y preocupación por la posibilidad de que los socios de Gobierno se alíen con los populares, en algo que ha calificado de «inaceptable» y «despreciable» para la sociedad vasca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  2. 2

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  3. 3

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  4. 4 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  5. 5 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  6. 6

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  7. 7

    La Real remonta y por fin despega
  8. 8

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  9. 9 El surf llora la pérdida de un visionario
  10. 10 Barrene adorna con una genialidad una victoria enorme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu afirma que «Euskadi no se merece» los pactos que PNV y PSE «pretenden alcanzar con el PP»

EH Bildu afirma que «Euskadi no se merece» los pactos que PNV y PSE «pretenden alcanzar con el PP»