Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto

Efectivos de la Ertzaintza han detenido esta pasada madrugada en San Sebastián a un hombre por agredir a su pareja y por atentado contra agentes ... de la autoridad, tras golpear a los ertzainas que han procedido a su arresto.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, minutos antes de las cuatro y media de esta pasada madrugada un particular ha dado aviso a SOS Deiak 112 de que un hombre estaba golpeando a una mujer en la Avenida Julio Urkijo. La patrulla que ha acudido al lugar ha encontrado en la vía pública a un joven que tenía arrinconada a una chica contra la pared y que estaba obligándola a inclinarse agarrándola del pelo. Los agentes han procedido inmediatamente a separar a las dos personas, pero el varón ha mostrado una actitud muy violenta, profiriendo también insultos y amenazas, y ha arremetido contra los ertzainas siendo necesaria la intervención de varios de ellos para poder reducirlo.

Posteriormente, la víctima, de origen latinoamericano, ha sido acompañada a un centro médico para ser asistida y, asimismo, dos agentes han acudido a una mutua para recibir atención sanitaria.

El detenido, de 32 años, y también de procedencia latinoamericana, será puesto a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes, han señalado las mismas fuentes.