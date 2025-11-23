Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenido en Donostia por agredir a su pareja y golpear a los ertzainas durante el arresto

Cuando han llegado los agentes el hombre tenía a la mujer arrinconada contra la pared y agarrada del pelo

A. I.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:10

Efectivos de la Ertzaintza han detenido esta pasada madrugada en San Sebastián a un hombre por agredir a su pareja y por atentado contra agentes ... de la autoridad, tras golpear a los ertzainas que han procedido a su arresto.

