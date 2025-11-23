Sigue en directo la 46 edición del Zurich Maratón
En la carrera de 10 kilómetros se han impuesto los franceses Raphael Taberet y Laurine Avignon
DV
Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:44
San Sebastián ha vuelto a vestirse de corto este domingo para celebrar su maratón, una cita que el año pasado tuvo que ser suspendida por las fuertes rachas de viento. Las ganas se notaban desde primera hora en una jornada que en lo meteorológico está siendo mucho más amable que la de los últimos días.
La jornada ha arrancado con la prueba de 10 kilómetros, que ha coronado a dos atletas franceses. Raphael Taberet se ha impuesto en categoría masculina y Laurine Avignon ha hecho lo propio en la femenina, dominando ambos la carrera desde sus primeros compases y confirmando el creciente protagonismo de los corredores internacionales en la cita donostiarra.