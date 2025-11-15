Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este sábado
DV
Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:59
Deportes. Miles de personas homenajean en Bilbao a los deportistas palestinos muertos en ataques de Israel
Galeria. Las mejores imágenes de la fiesta por Palestina en Bilbao
... Política. El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto
Fútbol. Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial
LaLiga Hypermotion. Y Carrera tuvo en sus botas el empate...
Sociedad. El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
Mendira. Éxito de la salida al Buruntza con Mendira
Política. Siete registros en total en una causa especial de la 'Operación Delorme'
Irun. Un herido tras ser atropellado en Irun
Cultura. La historia de la primera ciudad prohibida se impone en el Ficab
