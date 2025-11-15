Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este sábado

DV

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:59

Deportes. Miles de personas homenajean en Bilbao a los deportistas palestinos muertos en ataques de Israel

Galeria. Las mejores imágenes de la fiesta por Palestina en Bilbao

... Política. El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto

  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  5. 5 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  6. 6 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  7. 7

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  8. 8 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  9. 9 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  10. 10 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»

