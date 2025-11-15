Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un herido tras ser atropellado en Irun

El accidente ha ocurrido en la rotonda Zubi-Muxu sobre las 18.33 horas y el peatón ha sido trasladado al Hospital Bidasoa

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:28

Un hombre ha tenido que ser trasladado al Hospital del Bidasoa como consecuencia del atropello que ha sufrido en la rotonda de Zubi-Muxu de Irun este sábado por la tarde, según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El atropello, según estas mismas fuentes, ha ocurrido en torno a las 18.33 horas de la tarde cuando por causas que se están investigando el hombre ha sufrido el atropello y ha tenido que ser trasladado. Por ahora se desconoce el estado en el que se encuentra el peatón.

