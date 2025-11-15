Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mónica Gracía, este sábado, en un acto de Más Madrid. Efe

El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto

La ministra Mónica García acusa a Isabel Díaz Ayuso de «declararse en rebelión» contra el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo por negarse a elaborar un listado

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

El Gobierno traslada a los tribunales la guerra con la Comunidad de Madrid a cuenta de la elaboración de un registro de sanitarios objetores ... a practicar el aborto. «La señora Ayuso, al más puro estilo 'Trumpista', ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto y ha decidido obstaculizarlo de manera reaccionaria», justificó la ministra Mónica García tras hacer pública la decisión del Gobierno de acudir a lo contencioso administrativo ante lo que considera una violación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva del año 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  6. 6 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  7. 7 Más de 1.600 donostiarras se han mudado a Irun en la última década
  8. 8

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  9. 9 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  10. 10

    La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del caso Cerdán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto

El Gobierno llevará a Madrid a los tribunales por el registro de objetores al aborto