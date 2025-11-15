Oyarzabal suma y sigue con la selección. Dos goles y una asistencia para el eibarrés que clasifica virtualmente a La Roja al Mundial del próximo ... año. Lo hizo ayer frente a Georgia en un encuentro en el que el combinado español se vio impulsado por la 'kuadrilla' txuri-urdin desde el inicio –Merino, Zubimendi y Oyarzabal– para firmar una exhibición (0-4) y casi firmar una fase de clasificación perfecta, a falta del partido ante Turquía del próximo martes, para certificar el pase al Mundial de forma matemática.

Los primeros minutos del partido fueron de claro dominio visitante. España manejaba, tocaba, movía, buscaba al hombre libre... Georgia ni la olía. Y cuando la tenía el cuadro local, la perdía rapidísimo sin opción ni de salir a la contra.

Fue precisamente en una ofensiva de España justo antes de alcanzar los diez primeros minutos de choque cuando Ferrán puso un centro dentro del área que impactó en la mano de Giorgi Gocholeishvili para que, tras revisión del VAR, Oyarzabal mandara al fondo de la red la pena máxima. No perdonó el capitán realista ante Mamardashvili. Era el gol 100 de España con De la Fuente como entrenador y el protagonista no podía ser otro que su máximo goleador desde el comienzo de su mandato al frente de La Roja: 15 dianas para el blanquiazul bajo las órdenes del técnico de Haro.

El combinado visitante se estaba divirtiendo en el estadio Boris Paichadze. Tanto que todos los goles tuvieron protagonismo txuri-urdin. Esta vez apareció el donostiarra Martin Zubimendi a los veinte minutos como un '9' más para ampliar la renta visitante. El jugador del Arsenal se coló entre líneas, pisó el área rival y sorteó la salida del meta georgiano tras un gran pase de Fabián para picar la pelota y demostrar que, además de repartir juego, también es capaz de colar el balón entre los tres palos.

El festival realista fue a más en Georgia. Y es que el tercer gol de los visitantes llegó a falta de diez minutos del ecuador y fue obra de Ferrán, pero en la jugada combinativa volvió a aparecer el capitán txuri-urdin para poner un centro raso al área pequeña y que el valenciano sólo tuviera que empujarla al fondo de la red.

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del encuentro. A pesar del resultado, los de Luis de la Fuente continuaron ahogando al rival en busca del cuarto. Lo tuvieron cerquísima con un magistral centro de Pedro Porro que remató de primeras el '10' realista en el área chica. Mamardashvili mostró sus reflejos y una buena colocación para hacer probablemente una de las paradas de su vida.

Pero en el minuto 63 volvió a entrar Oyarzabal en escena para sumar su doblete en Tiflis. Baena peleó un balón dentro del área para descargar hacia fuera, desde donde Ferrán Torres templó un balón que cabeceó el eibarrés buscando el palo largo para subir el cuarto gol al marcador.

El bigoleador de la noche abandonó el terreno de juego por Borja Iglesias en el minuto 70, en otra exhibición del capitán realista con La Roja. Oyarzabal suma así nueve goles y seis asistencias en los últimos diez encuentros con los de De la Fuente y no deja duda de que es su principal referencia. Además, tras debutar hace casi una década, el 29 de marzo de 2016 ante Bosnia (3-1), celebró ayer sus bodas de oro con la selección, en la que acumula un total de 21 goles, superando a Telmo Zarra en la clasificación histórica de la selección.