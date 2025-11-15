Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Mikel Oyarzabal celebra el primer de sus dos goles ante Georgia en una tarde en la que también dio una asistencia a Ferrán Torres. EFE

Clasificatoria Mundial 2026

Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial

El realista suma 21 goles con La Roja, supera a un histórico como Zarra y es el máximo goleadorcon De la Fuente en el banquillo con 15 tantos

Álvaro Guerra

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:45

Comenta

Oyarzabal suma y sigue con la selección. Dos goles y una asistencia para el eibarrés que clasifica virtualmente a La Roja al Mundial del próximo ... año. Lo hizo ayer frente a Georgia en un encuentro en el que el combinado español se vio impulsado por la 'kuadrilla' txuri-urdin desde el inicio –Merino, Zubimendi y Oyarzabal– para firmar una exhibición (0-4) y casi firmar una fase de clasificación perfecta, a falta del partido ante Turquía del próximo martes, para certificar el pase al Mundial de forma matemática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  5. 5 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  6. 6 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  7. 7

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  8. 8 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  9. 9 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  10. 10 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial

Oyarzabal brilla y acerca a España al Mundial