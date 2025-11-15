Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El centro cultural Amaia ha acogido este sábado la gala de clausura del Ficab. Lusa

La historia de la primera ciudad prohibida se impone en el Ficab

'La cité oubliée de la Dynastie Ming' se ha llevado el gran premio del Jurado en la gala de clausura celebrada este sábado en el Centro Cultural Amaia de Irun

E. Prieto

Irun

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:41

Comenta

El Festival de Cine Arqueológico del Bidasoa Ficab ha bajado este sábado el telón de su XXV edición con una ceremonia de clausura celebrada en ... el Centro Cultural Amaia de Irun en la que se han dado a conocer los premiados de este año. El jurado presidido por Jesús Cimarro ha otorgado el premio más relevante, el gran premio del Jurado, a la 'La cité oubliée de la Dynastie Ming' (La ciudad olvidada de la Dinastía Ming) de Stéphane Begoin, destacando el «excelente viaje en el que nos sumerge».

