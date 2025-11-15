La historia de la primera ciudad prohibida se impone en el Ficab

El Festival de Cine Arqueológico del Bidasoa Ficab ha bajado este sábado el telón de su XXV edición con una ceremonia de clausura celebrada en ... el Centro Cultural Amaia de Irun en la que se han dado a conocer los premiados de este año. El jurado presidido por Jesús Cimarro ha otorgado el premio más relevante, el gran premio del Jurado, a la 'La cité oubliée de la Dynastie Ming' (La ciudad olvidada de la Dinastía Ming) de Stéphane Begoin, destacando el «excelente viaje en el que nos sumerge».

El documental se sitúa en el reinado de Zhu Yuanzhang sobre la Gran China, hace más de 600 años, cuando, autoproclamado emperador y fundador de la dinastía Ming, sus delirios de grandeza le llevaron a construir la primera ciudad prohibida. La película destaca por «relatar con gran claridad y rigor la historia de lo que comenzó como una hipótesis de un arqueólogo visionario y se convirtió en la mayor excavación arqueológica del mundo».

El premio EITB Saria, a la película que fomenta la perspectiva de género, ha correspondido a 'Off the Archeological Record' de Katia Calmet, por «recoger el esfuerzo y trabajo de mujeres arqueólogas desde las experiencias personales de diferentes generaciones. De manera clara y muy interesante, nos narran las realidades y las dificultades a las que se enfrentan, tanto en el pasado como en el presente».

En lo que respecta al premio Sección Educativa a la película que mejor recoge los valores pedagógicos, el galardón ha ido a parar a 'Emakume Arkeologoak Gipuzkoan' de Aizpea Goenaga. El jurado de expertos ha valorado «el papel fundamental desarrollado por las mujeres en la arqueología de Gipuzkoa, tantas veces invisibilizada», y el hecho de «mostrar la riqueza de las distintas disciplinas arqueológicas a través de sus protagonistas femeninas». La película destaca por «su capacidad para acercar, de manera amena, rigurosa y divulgativa, los grandes hallazgos y procesos de investigación al público joven».

En el caso del Premio Arkeolan a la divulgación científica, el reconocimiento ha sido para 'Vitrum. Il Vetro dei Romani' (Vitrum: La revolución del vidrio en Roma), dirigida por Marcello Adamo. El jurado ha tenido en cuenta «el tema sobre el que gira el documental, el vidrio romano», y que «el tratamiento que se hace contribuye a corroborar la importancia de ese tipo de investigaciones en el conocimiento del mundo romano». Además, reconoce «los medios de vanguardia utilizados y el tono innovador» con el que se presentan los contenidos».

El Premio del Público, decidido gracias a la valoraciones de las personas que asisten a las proyecciones, ha recaído en 'Le Mystère Des Cerfs-Volants Du Désert'(El misterio de las cometas volantes del desierto), que explica cómo en el norte de Arabia Saudí y el sur de Jordania hay miles de estructuras geométricas que, vistas desde el cielo, parecen cometas gigantes. Tras la entrega de premios, la directora del Museo Oiasso, Aizpea Goenaga, ha otorgado un reconocimiento a Mertxe Urteaga, fundadora del Ficab en 2001.

La proyección de la película 'La Legión del Águila ha puesto fin al último día del Ficab, que había arrancado a la mañana con el documental 'Skammata' sobre memoria histórica.