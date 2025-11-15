Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Sanse se quedó a las puerta de igualar el partido. Castellón

Segunda División

Y Carrera tuvo en sus botas el empate...

Un Sanse que perdía 4-1 en el minuto 60 se queda a las puertas de culminar la igualada en el partido con más goles en lo que va de temporada

Vicente Miralles

Castellón

Sábado, 15 de noviembre 2025, 20:56

Los potrillos de Ansotegi no culminan la remontada ante el Castellón, en un partido en el que el equipo luchó hasta el final a pesar ... de encajar cinco goles. La séptima derrota del filial txuri-urdin se produjo en el choque de Segunda con más goles, nueve, desde el comienzo del campeonato. Los primeros compases del segundo tiempo fueron determinantes al ceder los visitantes tres de los cinco tantos de un partido de locos.

