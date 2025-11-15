Los potrillos de Ansotegi no culminan la remontada ante el Castellón, en un partido en el que el equipo luchó hasta el final a pesar ... de encajar cinco goles. La séptima derrota del filial txuri-urdin se produjo en el choque de Segunda con más goles, nueve, desde el comienzo del campeonato. Los primeros compases del segundo tiempo fueron determinantes al ceder los visitantes tres de los cinco tantos de un partido de locos.

Arrancó con mucho ritmo el encuentro entre dos equipos de pronunciado perfil ofensivo. El Castellón impuso su ritmo desde los primeros compases, pero Ibai Aguirre, una de las grandes sensaciones del filial blanquiazul obligó a intervenir a Matthys bajo los palos, para protagonizar el primer aviso visitante. Poco después, un centro lateral de Mabil fue rematado al primer toque por Lucas, y Arana tuvo que emplearse a fondo para enviar el balón a córner.

Superado el ecuador del primer período, en el minuto 25, Mabil se encontró el balón en el área tras un centro lateral desde el flanco izquierdo y soltó un fuerte lanzamiento para romper las tablas iniciales. Sin embargo, el Sanse observó la habitual debilidad del Castellón en la salida de balón y lo aprovechó para empatar cuatro minutos después del 1-0. Eceizabarrena recuperó la pelota dentro del área rival y cedió a Carrera, que, a la media vuelta, remató con la pierna derecha para empatar el partido.

Castellón Matthys; Mellot, Alberto, Salva Ruiz (Mamah, m. 46) (De Nipoti, m. 70), Lucas (Sienra, m. 63); Mabil, Barri (Doué, m. 81), Gerenabarrena, Suero (Douglas, m. 63); Calatrava y Jakobsen. 5 - 4 Real Sociedad B Arana; Garro, Beitia, Peru Rodríguez, Balda (Agote, m. 61); Carbonell (Dani Díaz, m. 54), Aguirre (Osazuwa, m. 84); Astiazarán (Mariezkurrena, m. 84), Eceizabarrena, Ochieng (Álex Marchal, m. 61); y Carrera. Goles: 1-0, m. 25: Mabil. 1-1, m. 29: Carrera. 2-1, m. 49: Jakobsen. 3-1, m. 51: Suero. 4-1, m. 60: Calatrava. 4-2, m. 65: Diaz. 5-2, m. 83: Douglas. 5-3, m. 89: Osazuwa. 5-4, m. 94: Rodríguez.

Árbitro: Ojaos Valera (murciano). Amonestó a Balda, De Nipoti, Douglas y Suero

Con el toma y daca entre ambos equipos llegó la hora de poner rumbo a los vestuarios. El entrenador de los locales, Pablo Hernández, introdujo a Mamah en detrimento de Salva Ruiz al paso por los vestuarios. La clave del encuentro fue el arrollador inicio de segunda parte del Castellón.

Jakobsen aprovechó los espacios de la defensa para devolver la ventaja al equipo blanquinegro. Y dos minutos después, Suero remató a la red un balón que quedó muerto en la frontal del área, lo que redujo muchísimo las opciones del Sanse de puntuar a domicilio por primera vez desde el ascenso. Ion Ansotegi introdujo a Dani Díaz como primer recambio, relevando a Carbonell.

Una desventaja de tres goles

Mabil no paró de insistir con múltiples conducciones por banda derecha y, al cumplirse la hora de juego, asistió a Calatrava, el cual superó a Arana al primer toque con la pierna izquierda. Agote y Álex Marchal fueron los siguientes revulsivos visitantes. El primer recambio del Sanse, Dani Díaz, aprovechó un rechace en el área para superar a Matthys de disparo potente y recortar diferencias. Dani Díaz se mostró muy activo y, minutos después, tuvo una ocasión muy clara, pero se topó con el cuerpo del portero.

Los compases finales registraron un tanto del Castellón y dos del Sanse. Peru Rodríguez cometió penalti por derribo a De Nipoti que el también revulsivo Douglas se encargó de transformar en el minuto 83. Osazuwa y Mariezkurrena fueron los últimos recambios de Ion Ansotegi. Al límite del tiempo reglamentario llegó el 5-3, anotado por el recién ingresado Osazuwa. La última diana del encuentro llevó el sello del central Peru Rodríguez, que se resarció de la pena máxima cometida.

Dani Díaz, un agitador, hizo una gran acción individual y puso un centro que Carrera no pudo rematar a puerta vacía, lo que se quedó cerca de establecer el empate. El Sanse continúa siendo el único equipo de Segunda División sin puntuar de visitante.