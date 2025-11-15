Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miles de personas homenajean en Bilbao a los deportistas palestinos muertos en ataques de Israel

La plataforma Palestinarekin Elkartasuna contabiliza 1.300 deportistas de élite fallecidos, entre ellos, 894 atletas olímpicos

DV

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:48

Miles de personas han acudido al homenaje que Palestinarekin Elkartasuna ha realizado este sábado en la plaza del Teatro Arriaga de Bilbao en recuerdo a ... los deportistas palestinos muertos desde el inicio de la guerra en Gaza. La plataforma contabiliza en «1.300 deportistas de élite» fallecidos en los bombardeos.

