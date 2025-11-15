Miles de personas homenajean en Bilbao a los deportistas palestinos muertos en ataques de Israel

Miles de personas han acudido al homenaje que Palestinarekin Elkartasuna ha realizado este sábado en la plaza del Teatro Arriaga de Bilbao en recuerdo a ... los deportistas palestinos muertos desde el inicio de la guerra en Gaza. La plataforma contabiliza en «1.300 deportistas de élite» fallecidos en los bombardeos.

El acto, que se ha celebrado en el contexto del partido en San Mamés entre las selecciones de fútbol vasca y la de Palestina, ha congregado a miles de personas procedentes de Euskadi y alrededores como Navarra, entre las que se encontraban varios miembros de las gradas de animación de San Mamés, y ha consistido en la lectura de poemas y versos, un comunicado, una ofrenda de claveles y un 'agurra'.

Durante la lectura del comunicado, los representantes de la plataforma han expresado que «para los aficionados a la selección vasca, los días en los que juega siempre son especiales, porque tenemos la ocasión de verla jugar, y porque es una jornada de reivindicación». «Suelen ser también para reclamar la oficialidad y mostrar el apoyo al resto de pueblos oprimidos», han explicado, para añadir que «el partido de hoy es todavía más especial porque tendremos delante a la selección de Palestina, en medio del genocidio que está padeciendo el pueblo palestino».

Tras defender que «Israel ha demostrado ante el mundo que no tiene ningún tipo de límite, y que está dispuesto a llevar hasta el final la limpieza étnica de Palestina», han denunciado que «el proyecto sionista no sería posible sin el auspicio de los estados imperialistas del oeste», ya que «no han tomado ninguna medida para detener el genocidio». Después, se han detenido en la lectura de los nombres de algunos de los deportistas asesinados «desde el 7 de octubre de 2023», y según han detallado, se trata de 1.300 deportistas de élite y 894 atletas olímpicos. También ha denunciado la destrucción, por parte de Israel, de 300 instalaciones deportivas. «Las prohibiciones para viajar, destrucción de infraestructuras deportivas y asesinatos de deportistas no han cesado», han insistido, para concluir expresando que el acuerdo de paz es «falso» y que desde la firma del alto al fuego «Israel ha asesinado más de 500 palestinos».

Ofrenda floral

Tras la lectura del comunicado, entre aplausos y lemas en favor de Palestina, diversos deportistas vascos y navarros, como los futbolistas Jagoba Beobide y Mikel Gonzalez, la atleta olímpica Maitane Melero y el boxeador Kerman Lejarraga, han depositado claveles rojos sobre una bandera palestina colocada en el suelo frente a un cartel en el que estaban dibujados algunos de los deportistas asesinados.

Varias personas se han acercado también a depositar claveles, tras lo cual se ha procedido a la lectura de un poema en árabe y euskera acompañado de un hilo musical al piano. Miles de personas han estado presentes durante el acto, que llegaban a congregarse más allá de la plaza del Teatro Arriaga para ocupar parte del Arenal y las calles del Casco Viejo bilbaíno, en especial la calle Bidebarrieta. Un aplauso multitudinario ha puesto fin al acto y muchos de los asistentes han desfilado al Casco Viejo.