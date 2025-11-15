Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes de la UCO, a la salida del registro de la sede de Noran y Erkolan en Donostia. Gorka Estrada

Siete registros en total en una causa especial de la 'Operación Delorme'

Agentes de la OCU han efectuado registros en Gipuzkoa y otras cuatro provincias en el último operativo que persigue las supuestas mordidas de la trama del PSOE

Javier Medrano

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:01

Comenta

Gipuzkoa, Bizkaia, Madrid, Ciudad Real y Cádiz. Estas cinco provincias fueron este pasado viernes protagonistas de la última operación a gran escala llevada a cabo por efectivos de la Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en busca de las supuestas mordidas de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Los investigadores accedieron desde primera hora de la mañana a la sede de Noran y Erkolan en Donostia o las oficinas de Acciona en Madrid y Bilbao, en el marco de la 'Operación Delorme'.

Estos registros se han desarrollado en el marco de una causa especial, declarada parcialmente secreta, que se sigue en el Tribunal Supremo y por la que se han llevado a cabo hasta la fecha siete entradas y registros en las provincias citadas así como la apertura de cuatro requerimientos judiciales de información en Madrid, Vitoria y Sevilla vinculadas a la trama.

Todos ellos, ordenados por Leopoldo Puente, instructor de la pieza sobre los supuestos amaños de obra pública por parte de la trama corrupta que salpica al PSOE y que este viernes decretó la puesta en marcha de más de una decena de investigaciones y registros en paralelo en diferentes puntos del Estado en búsqueda de pruebas vinculadas al caso Cerdán.

En el caso de las inspecciones efectuadas en la capital guipuzcoana, desde primera hora del viernes cuatro efectivos de la UCO se personaron en el número 45B de la calle Portuetxe de Igara, lugar donde reside la sede de Nora y Erkolan. Minutos antes de las 14.00 horas y tras permanecer en el interior de las instalaciones durante varias horas, los agentes abandonaron en lugar a bordo de un vehículo al que subieron con mochilas y bolsas.

