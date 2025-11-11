Las diez noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este martes

DV Martes, 11 de noviembre 2025, 21:31 Comenta Compartir

Política: Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

Sociedad: La Ertzaintza comunica al Gobierno central un nuevo fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores

Comisión de la dana: Carlos Mazón: «¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de alertar a la población?»

El nuevo libro de Karlos Arguiñano: «Este recetario está pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes»

Behobia - San Sebastián: El médico que salvó a un corredor durante la Behobia: «No dudé, le hice el boca a boca»

Real Sociedad: El Reus, rival en la segunda ronda de Copa

Política: Arantxa Tapia, nueva presidenta de la Fundación Sabino Arana del PNV

Juicio: El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo

San Sebastián: Vandalizan la placa que la familia de Rosa Zarra colocó en su memoria en 2020 en San Sebastián

Gente: Los Javis se separan tras trece años de relación