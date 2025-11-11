Las diez noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Repasa las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:31

Política: Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

Sociedad: La Ertzaintza comunica al Gobierno central un nuevo fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores

Comisión de la dana: Carlos Mazón: «¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de alertar a la población?»

El nuevo libro de Karlos Arguiñano: «Este recetario está pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes»

Behobia - San Sebastián: El médico que salvó a un corredor durante la Behobia: «No dudé, le hice el boca a boca»

Real Sociedad: El Reus, rival en la segunda ronda de Copa

Política: Arantxa Tapia, nueva presidenta de la Fundación Sabino Arana del PNV

Juicio: El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo

San Sebastián: Vandalizan la placa que la familia de Rosa Zarra colocó en su memoria en 2020 en San Sebastián

Gente: Los Javis se separan tras trece años de relación

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  6. 6 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  7. 7 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  9. 9 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

