Las diez noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este martes
DV
Martes, 11 de noviembre 2025, 21:31
Política: Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
Sociedad: La Ertzaintza comunica al Gobierno central un nuevo fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores
Comisión de la dana: Carlos Mazón: «¿Quién en su sano juicio puede estar en contra de alertar a la población?»
El nuevo libro de Karlos Arguiñano: «Este recetario está pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes»
Behobia - San Sebastián: El médico que salvó a un corredor durante la Behobia: «No dudé, le hice el boca a boca»
Real Sociedad: El Reus, rival en la segunda ronda de Copa
Política: Arantxa Tapia, nueva presidenta de la Fundación Sabino Arana del PNV
Juicio: El periodista señalado por la filtración del fiscal general afirma que accedió horas antes al correo
San Sebastián: Vandalizan la placa que la familia de Rosa Zarra colocó en su memoria en 2020 en San Sebastián
Gente: Los Javis se separan tras trece años de relación