La placa en memoria de Rosa Zarra ha aparecido este martes con pintadas. Gorka Estrada

Vandalizan la placa que la familia de Rosa Zarra colocó en su memoria en 2020 en San Sebastián

La placa, situada junto a la que el Ayuntamiento de Donostia colocó el pasado sábado en Amara, ha sufrido daños con pintura negra que tacha parte de la inscripción

A. Muñoz

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:22

La placa en memoria de Rosa Zarra, colocada por su familia en el barrio donostiarra de Amara en 2020, ha aparecido este martes vandalizada. Alguien ... ha cubierto con pintura negra parte de la inscripción que recuerda a esta ama de casa de 58 años, fallecida en 1995 tras recibir el impacto de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza.

