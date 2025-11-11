Vandalizan la placa que la familia de Rosa Zarra colocó en su memoria en 2020 en San Sebastián

La placa en memoria de Rosa Zarra, colocada por su familia en el barrio donostiarra de Amara en 2020, ha aparecido este martes vandalizada. Alguien ... ha cubierto con pintura negra parte de la inscripción que recuerda a esta ama de casa de 58 años, fallecida en 1995 tras recibir el impacto de una pelota de goma disparada por la Ertzaintza.

Precisamente, esta placa se encuentra junto a la que el Ayuntamiento de Donostia colocó el pasado sábado en la plaza Ferrerías de la capital guipuzcoana. Este martes, el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, ha defendido que el Consistorio «no va a renunciar a su memoria», después de que el sindicato de la Ertzaintza Esan solicitara su retirada y calificara, a través de un comunicado, de «vergonzosa e injustificable» la decisión del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco de reconocer a Rosa Zarra como víctima de una actuación policial.

Zarra era una ama de casa de 58 años que murió en 1995, ocho días después de recibir en el vientre el impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza, tras cargar contra seguidores de Herri Batasuna que participaban en una contramanifestación frente a los pacifistas que reclamaban la libertad del empresario José María Aldaia, entonces secuestrado por ETA. La versión oficial del departamento de Interior señaló que Zarra murió a consecuencia de una enfermedad, no por el impacto. No obstante, el pasado marzo fue reconocida oficialmente como víctima de violencia policial por parte del Ejecutivo autonómico.