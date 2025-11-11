El Reus, rival en la segunda ronda de Copa

Imanol Troyano San Sebastián Martes, 11 de noviembre 2025, 13:59 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

El Reus F. C. Reddis de Segunda RFEF será el rival de la Real Sociedad en la segunda ronda de la Copa del Rey. El sorteo realizado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado al conjunto txuri-urdin un contrincante que en estos momentos ocupa la tercera posición de su grupo en la cuarta categoría del fútbol estatal tras el Poblense y el filial del Barcelona.

La eliminatoria, que se disputará a partido único, se celebrará previsiblemente el miércoles 3 de diciembre, ya que el fin de semana anterior el cuadro txuri-urdin se mide al Villarreal el domingo y el siguiente le espera el Alavés el sábado. El Reus eliminó al CE Europa en la primera ronda copera en los penaltis.

El partido se disputará en el estadio municipal de Reus, que cuenta con un aforo para 4.700 espectadores. El campo, de hierba natural, fue sede en los Juegos Mediterráneos de 2018, y tiene unas dimensiones muy similares al terreno de juego de Anoeta.

No hay que confundir al rival de la Real con el Reus Deportiu, histórico conjunto tarraconense que llegó a jugar en Segunda División entre 2016 y 2018, pero que desapareció en 2020 debido a problemas financieros. Desde entonces, el Reus F. C. Reddis se ha convertido en el principal equipo de fútbol de la localidad.

El Eibar, a Pontevedra

A su vez, el Eibar ha sido emparejado con el Pontevedra de Primera RFEF en el sorteo celebrado este martes en la sede de la Federación Española. El conjunto eibarrés visitará Pasarón a principios de diciembre.