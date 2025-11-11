Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari Imanol Pradales y el alcalde de Donostia, Jon Insausti, en Ajuria Enea. EP

Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

El lehendakari recibe por primera vez al alcalde Jon Insausti en Ajuria Enea y ratifica su compromiso con las dos fuertes inversiones de la ciudad: el ordenador cuántico de IBM y el centro de protonterapia

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:28

El lehendakari Imanol Pradales ha acogido por primera vez en Ajuria Enea al nuevo alcalde de Donostia, Jon Insausti, para abordar la colaboración entre el ... Gobierno Vasco y el Ayuntamiento en la nueva etapa iniciada tras la salida del consistorio de Eneko Goia. El lehendakari le ha ofrecido apoyo en seguridad y y comprimiso con Anoeta Berri, además de su voluntad para impulsar proyectos estratégicos de San Sebastián, como el ordenador cuántico, la protonterapia o el desarrollo urbanístico de Aditz Akular para la construcción de 3.000 viviendas.

