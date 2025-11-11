Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri

El lehendakari Imanol Pradales ha acogido por primera vez en Ajuria Enea al nuevo alcalde de Donostia, Jon Insausti, para abordar la colaboración entre el ... Gobierno Vasco y el Ayuntamiento en la nueva etapa iniciada tras la salida del consistorio de Eneko Goia. El lehendakari le ha ofrecido apoyo en seguridad y y comprimiso con Anoeta Berri, además de su voluntad para impulsar proyectos estratégicos de San Sebastián, como el ordenador cuántico, la protonterapia o el desarrollo urbanístico de Aditz Akular para la construcción de 3.000 viviendas.

Ambos mandatarios apenas se conocían y este martes seguro que el nuevo alcalde ha pedido algún consejo al lehendakari, que lleva ya año y medio al frente del Ejecutivo Vasco. Insausti ha subrayado la importancia de la alianza entre ambas instituciones y ha mostrado su gratitud por el compromiso manifestado por el Gobierno Vasco con las dos fuertes inversiones de la ciudad con el ordenador cuántico de IBM y el centro de protonterapia.

Vivienda

Al mismo tiempo, el alcalde ha puesto sobre la mesa la prioridad de buscar soluciones a la problemática de la vivienda y ha reiterado la disposición absoluta, trasladada ya al consejero de Vivienda, de destinar todas las parcelas de suelo posibles a la construcción de casas para los y las donostiarras. En este frente, ha subrayado la especial apuesta del Ayuntamiento por el desarrollo urbanístico del área de Auditz Akular, con capacidad para albergar 3.000 viviendas.

Insausti ha emplazado a Pradales a avanzar en el acuerdo sobre la renovación integral de las instalaciones deportivas de Anoeta Berri y ambos mandatarios han rubricado su compromiso con la ciudad deportiva. La movilidad ha sido otro eje tratado en la reunión, con proyectos como el intercambiador de Riberas de Loiola o el nuevo parque de Tabakalera en la estación de Atotxa sobre la mesa.

En el capítulo de la seguridad, el alcalde ha trasladado al lehendakari el deseo de seguir contando con la colaboración de la Ertzaintza para que la comisaría mixta de Egia sea una realidad en 2027. La ampliación del Parque Tecnológico de Miramon, como punto de referencia en investigación, ha tenido también su espacio en la agenda compartida.