Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el centro del servicio Cometa R.C.

La Ertzaintza comunica al Gobierno central un nuevo fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores

El error se ha detectado «a primera hora de la mañana» y el Ministerio de Igualdad ha activado un protocolo especial de vigilancia para evitar agresiones mientras se solventa la avería del sistema

Miguel Villameriel
Alfonso Torices

Miguel Villameriel y Alfonso Torices

San Sebastián | Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

La Ertzaintza ha detectado «a primera hora de esta mañana» un fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores y rápidamente ha dado aviso ... al Ministerio de Igualdad, que ha activado un protocolo especial de vigilancia para evitar que ninguna mujer fuera agredida hasta que se solvente la avería del sistema. Fuentes del Departamento vasco de Seguridad indican a este periódico que agentes de la Policía vasca se han percatado esta mañana de incidencias en el sistema Cometa que controla estas pulseras, por lo que han dado traslado al Gobierno central, que de inmediato ha tomado medidas para minimizar los riesgos para las víctimas de violencia machista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  3. 3 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  8. 8

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  9. 9 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Ertzaintza comunica al Gobierno central un nuevo fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores

La Ertzaintza comunica al Gobierno central un nuevo fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores