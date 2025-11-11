La Ertzaintza comunica al Gobierno central un nuevo fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores

La Ertzaintza ha detectado «a primera hora de esta mañana» un fallo en las pulseras que controlan a los maltratadores y rápidamente ha dado aviso ... al Ministerio de Igualdad, que ha activado un protocolo especial de vigilancia para evitar que ninguna mujer fuera agredida hasta que se solvente la avería del sistema. Fuentes del Departamento vasco de Seguridad indican a este periódico que agentes de la Policía vasca se han percatado esta mañana de incidencias en el sistema Cometa que controla estas pulseras, por lo que han dado traslado al Gobierno central, que de inmediato ha tomado medidas para minimizar los riesgos para las víctimas de violencia machista.

Tras tener conocimiento del fallo, el Ministerio de Igualdad ha comunicado este martes a las víctimas de la violencia sexual y de género protegidas del acercamiento de sus agresores por pulseras GPS, unas 4.500 en todo el Estado, que se ha producido un fallo técnico en el funcionamiento de Cometa, el sistema operativo que las controla. El ministerio, no obstante, las ha tranquilizado porque, para evitar aproximaciones ilegales o agresiones mientras se solventaba el problema técnico, se había activado un protocolo especial de seguridad para protegerlas a través de la Polícia Nacional, la Guardia Civil y policías autonómicas como la Ertzaintza. En Euskadi hay 164 mujeres que reciben protección a través de este tipo de pulseras, 69 de las cuales residen en Gipuzkoa. Además, la Ertzaintza protege en diferente grado a un total de 2.263 víctimas de violencia machista.

Este incidente con las pulseras se produce después de la fuerte polémica política y social que desencadenó hace un mes la noticia de que estas mismas pulseras sufrieron un fallo en 2023, cuando la adjudicación del servicio cambió de empresa (de Telefónica a Vodafone-Securitas). Durante esa transición entre empresas gestoras se produjo un problema en el volcado de datos de un proveedor a otro que provocó que durante unos meses no quedasen registrados los movimientos de muchos de los maltratadores, incidencia que quedó solventada en marzo de 2024. En aquella ocasión la Ertzaintza también alertó al Gobierno central de que se estaban produciendo errores en el control de las pulseras, según desveló días después la portavoz del Ejecutivo vasco, Maria Ubarretxena.

Aviso a las víctimas

Igualdad, en una nota de prensa, ha explicado que ha activado, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el protocolo de protección de las víctimas usuarias del dispositivo electrónico del sistema de seguimiento de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual por los jueces ante una incidencia en Cometa. Ha indicado que, tras tener constancia de la incidencia, «se activó de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas».

El departamento dirigido por Ana Redondo indicó que, a este despliegue especial de seguridad, había que añadir para tranquilidad de las víctimas «que los servicios de emergencia, el denominado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por bluetooth, se han mantenido operativos en todo momento».

La ministra Redondo y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza han estado en contacto durante la jornada con la empresa mixta Vodafone-Securitas, la responsable de la gestión del servicio, «personándose incluso en la Sala Cometa para conocer de primera mano la evolución de la incidencia». Tras evaluar todas las opciones técnicas, explican, se ha detectado que «el origen del problema se encuentra en un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función del tipo de alerta». «Aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad», asegura Igualdad.

Redondo ha querido dejar claro a las víctimas que «el sistema de protección va más allá de los dispositivos telemáticos e incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica». «Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio, pero investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas», ha prometido la titular de Igualdad.