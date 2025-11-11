Arantxa Tapia, nueva presidenta de la Fundación Sabino Arana del PNV
La zumaiarra, exconsejera de Industria del Gobierno Vasco, releva a Mireia Zarate, que fue la secretaria del EBB con Andoni Ortuzar
San Sebastián
Martes, 11 de noviembre 2025, 15:10
La exconsejera del Gobierno Vasco Arantxa Tapia será la nueva presidenta de la Fundación Sabino Arana, entidad dependiente del PNV, según fuentes nacionalistas consultadas por ... este periódico.
El Euzkadi buru batzar liderado por Aitor Esteban ha encomendado a la zumaiarra uno de los cargos más simbólicos del partido. Relevará en el puesto a Mireia Zarate, exsecretaria del EBB con Andoni Ortuzar, que ejercía esta labor desde 2016.
Tapia, de 62 años y natural de Astigarraga, aunque vecina de Zumaia, es un perfil muy valorado dentro del partido. Catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática por la UPV/EHU y lleva casi dos décadas ligada a la política. Fue juntera y diputada foral de Movilidad en Gipuzkoa y pasó por el Congreso de los Diputados antes de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, la nombrara consejera en 2012. Se hizo cargo de Desarrollo Económico durante doce años y también gestionó áreas como Infraestructuras y Medio Ambiente e Industria, antes de la llegada de Imanol Pradales. Desde comienzos de este año es asesora estratégica de la consultora KPMG.
