El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»

Álvaro Vicente San Sebastián Martes, 11 de noviembre 2025, 12:47

«No dudé. Me detuve y le hice el boca a boca mientras que dos compañeros le hacían el masaje cardíaco». Rafa Pajares es médico de UCI en el Hospital general de Segovia. El domingo participaba en la Behobia - San Sebastián cuando a la altura del kilómetro diez y medio vio cómo aficionados que seguían la carrera desde las cunetas y corredores alertaban de que algo grave estaba ocurriendo. Un atleta había caído desplomado en la zona de Lintzirin y había entrado en parada cardiorrespiratoria. «Estaba inconsciente, con convulsiones y con una respiración agónica y superficial», confiesa.

El afectado, un donostiarra que participaba por primera vez en la carrera, sigue en la UCI pero está fuera de peligro. Los sanitarios que le atienden en el Hospital Donostia no tienen ninguna duda de que no hubiera salido adelante si no es por la rápida intevención de Pajares y de otros dos sanitarios (un médico que trabaja en la UCI en Burgos y una enfermera anestesista) que participaban en la prueba y que no dudaron en parar.

El tiempo que pasó desde que estos tres sanitarios comenzaron a realizar la reanimación básica hasta que asomaron las primeras asistencias fue largo, «de unos diez-quince minutos». Sanitarios de la DYA en un primer momento y después personal de una ambulancia medicalizada de Osakidetza terminaron de estabilizarle antes de ser trasladado a un centro hospitalario en el que se recupera.

Teléfono de contacto en el dorsal

Gracias a que el corredor atendido tenía el número de teléfono de su mujer inscrito en la parte trasera del dorsal, los sanitarios pudieron ponersen en contacto con ella.

Una vez que el corredor fue trasladado, Pajares decidió seguir su carrera hasta el Boulevard y cuando pensaba que todo había acabado todavía tuvo que atender a otros tres corredores con problemas menores. «Ha habido guardias en las que ha trabajado menos», dice con humor una vez que ya sabe que el corredor que entró en parada está a salvo.

Pajares volverá a la Behobia. El Fortuna ya se ha puesto en contacto con él para agredecerle su trabajo y para invitarle a la próxima edición de la prueba. «El ambiente que se vive es inmejorable y por supuesto que intentaremos estar el año que viene», dice.

Debutante en la carrera

Era la primera vez que el atleta popular corría la Behobia –se había probado en otras carreras pedestres en las últimas semanas como la 15K de San Sebastián– y por tanto su dorsal era blanco, con salida no antes de las 10.46 horas y como tarde a las 11.35 horas, momento en el que debió ponerse en marcha el último grupo. El objetivo de este donostiarra pasaba por completar la Behobia en un tiempo aproximado de dos horas así que cuando tuvo el incidente rondaría los 50 minutos de esfuerzo.

Es el caso más grave de los cinco traslados que se realizaron, los otros cuatro por golpes de calor. Y es que a pesar de que la temperatura no era mala para correr, 11 grados cuando se dio el pistoletazo de salida con los corredores de élite, ésta fue aumentando en el transcurso de la mañana hasta los 18 grados que marcaban los termómetros a mediodía. Es en esas horas, entre las 12 y las 14 horas, cuando llegaron a meta los corredores que a priori más tiempo pasan sobre el asfalto y por tanto más expuestos están a sufrir los efectos del calor. Es lo que ocurrió: la sensación a primera hora era buena para la práctica del deporte pero el sol que asomó a media mañana subió la temperatura y ya no eran condiciones óptimas para correr una media maratón dura como es la Behobia.