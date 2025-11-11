Karlos Arguiñano: «He optado por un libro pensado para familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes» El cocinero guipuzcoano ha presentado este martes su duodécimo recetario de la mano de Planeta, donde quedan reflejadas sus mejores 560 platos

Diego Fernández Tortosa San Sebastián Martes, 11 de noviembre 2025, 16:41 Comenta Compartir

El turrón, las luces y los libros de Karlos Arguiñano son algunos elementos tradicionales que marcan el inicio de Navidad cada año. Y este martes, junto a sus viñedos de la bodega K5 en Aia, el cocinero zarauztarra ha presentado con la alegría y desparpajo que le caracteriza su duodécimo recetario titulado 'Cocina para todos: las 560 recetas que nunca fallan', de la mano de la editorial Planeta. «Este libro está pensado para las familias que tienen que vivir con 1.200 euros al mes. Cuando cocino tengo en mente a los que deben comer en casa; nunca en los que comen fuera. Esos seguramente no saben ni que existo», ha comentado con tono jocoso.

Pese a sus 77 años, el reputado chef guipuzcoano reconoce sentirse «fresco». Su nuevo libro, asegura, no es sólo una herramienta para meterse en cocinas, sino que es una forma de «disfrutar del proceso». «Comer no es solo necesario para la salud, sino que es un acto cultural que permite juntarnos y disfrutar de la compañía. Y cocinar es la forma que tenemos de facilitar esos vínculos», ha destacado.

El libro, que promete convertirse en el mejor vendido como ha sucedido con los anteriores y que sale el miércoles 12 a la venta con 100.000 ejemplares, es para Karlos Arguiñano lo que le da «fuerzas». «Desde que empezamos, hace ya doce años, hemos editado un millón y medio de ejemplares. Lo que me anima y me ilusiona es que la gente aproveche para empezar a cocinar con mis libros, porque se dan cuenta que las recetas salen, que no son complicadas».

Sin ingredientes caros

Pero, al igual que las recetas no son difíciles de elaborar, tampoco son complicados de conseguir los ingredientes que las conforman. «Todos los platos están hechos con recursos accesibles. Siempre me he negado a cocinar con cosas caras o extrañas como kokotxas o langostas», razona, y pone de ejemplo el perejil, con el que se hace la salsa verde, que en su opinión es «la salsa de los guipuzcoanos».

Pese a que todos los años se publican nuevos libros, el cocinero parece no quedarse falto de ideas. «Cada recetario contiene recetas diferentes a las del anterior. Llevo producidos más de 7.000 programas y 13.000 recetas, y eso es una gran fuente de inspiración. Pero también me pongo creativo muchas veces: con unas alubias blancas, por ejemplo, se pueden hacer más de 250 recetas distintas; solo tienes que abrir la mente y ver la multitud de ingredientes que hay a tu disposición», comenta.

La clave para el «fundamento»

Si algo tiene claro Karlos Arguiñano es la clave para cocinar «con fundamento». Y es que para él la comida «barata, sana y variada» está más al alcance de lo que se piensa. «La clave de cualquier receta es comer un poco de todo y mucho de nada y, sobre todo, aprovechar los alimentos de temporada».

Pero durante la presentación el cocinero de Beasain no solo habló de su profesión, también mostró su lado más personal. Lo hizo mirando a su hijo Joseba, que también se encontraba en las bodegas de Txakoli, y que ha contado con una sección propia en esta edición. «Para ser feliz la gente debe ser humilde. Yo ahora estoy muy feliz: tengo a cuatros trabajando conmigo y tengo un montón de nietos a los que adoro», subraya, y concluye que en estos momentos le sobra con que funcione lo que hay a su alrededor.