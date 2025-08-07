Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada

Estas son las principales informaciones de este jueves

DV

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:34

-Oñati: Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia

-Cultura: 'Amaya', la ópera en euskera de Guridi, llega en versión concierto y con voces vascas

-Mundo: Netanyahu dice que «no anexionará» Gaza y que su control lo tendrá un «gobierno de transición»

-Gipuzkoa: Sigue habiendo aumento de población gracias a los extranjeros, que suponen ya un 14% del total

-San Sebastián: Donostia activa este sábado dos puntos morados de atención presencial continua durante las fiestas

-Fútbol: Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro

-Real Sociedad: Sadiq y Zakharyan realizan casi toda la sesión con el grupo

-Política: El Gobierno considera inconstitucional el veto en Jumilla pero no mueve ficha

-Economía: BBVA reconoce que revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell

-Mundo: Trump y Putin se reunirán en los próximos días para hablar sobre Ucrania

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  3. 3

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  4. 4

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6

    Una decena de viviendas de Gipuzkoa que se encuentran okupadas se ofrecen a la venta en portales inmobiliarios
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  9. 9 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  10. 10 Un químico revela si la crema Nivea de lata azul es apropiada para la cara: «Atrapa la humedad y evita que la piel transpire»

