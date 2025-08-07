Las diez noticias clave de la jornada
Estas son las principales informaciones de este jueves
DV
Jueves, 7 de agosto 2025, 20:34
-Oñati: Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia
-Cultura: 'Amaya', la ópera en euskera de Guridi, llega en versión concierto y con voces vascas
-Mundo: Netanyahu dice que «no anexionará» Gaza y que su control lo tendrá un «gobierno de transición»
-Gipuzkoa: Sigue habiendo aumento de población gracias a los extranjeros, que suponen ya un 14% del total
-San Sebastián: Donostia activa este sábado dos puntos morados de atención presencial continua durante las fiestas
-Fútbol: Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro
-Real Sociedad: Sadiq y Zakharyan realizan casi toda la sesión con el grupo
-Política: El Gobierno considera inconstitucional el veto en Jumilla pero no mueve ficha
-Economía: BBVA reconoce que revisa las sinergias estimadas en la opa sobre Banco Sabadell
-Mundo: Trump y Putin se reunirán en los próximos días para hablar sobre Ucrania
