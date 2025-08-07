Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zakharyan realiza un ejercicio durante un entrenamiento en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

Sadiq y Zakharyan realizan casi toda la sesión con el grupo

El nigeriano y el ruso están cerca de poder estar disponibles para Sergio, aunque tienen complicado tener minutos en Bournemouth

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:31

Umar Sadiq y Arsen Zakharyan han realizado este jueves casi toda la sesión con el resto de sus compañeros por lo que están ... un paso más cerca de poder estar disponibles para Sergio Francisco. El nigeriano y el ruso ya han superado sus procesos víricos y tratan estos días de ponerse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  2. 2 Detenido un conductor por atropellar a un agente de movilidad y darse a la fuga en Donostia
  3. 3 Muere un niño vizcaíno de 12 años tras caer por un acantilado en Castro Urdiales
  4. 4

    «El Ayuntamiento de Castro Urdiales debería delimitar y restringir el acceso a esta zona»
  5. 5 La marca donostiarra que vuelve a tener tienda en San Sebastián
  6. 6 El matrimonio suizo que lleva más de 50 años veraneando en Donostia
  7. 7 La cantante amiga de Madonna y Rosalía que descubre San Sebastián a sus millones de seguidores
  8. 8

    Donostia retira por uso fraudulento unas seis tarjetas de discapacidad cada semana
  9. 9 El Valencia presenta una oferta para obtener la cesión de Sadiq
  10. 10

    Dos detenidos por grabar y difundir imágenes de contenido sexual de 27 mujeres, una de ellas guipuzcoana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sadiq y Zakharyan realizan casi toda la sesión con el grupo

Sadiq y Zakharyan realizan casi toda la sesión con el grupo