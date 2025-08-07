Sadiq y Zakharyan realizan casi toda la sesión con el grupo

Umar Sadiq y Arsen Zakharyan han realizado este jueves casi toda la sesión con el resto de sus compañeros por lo que están ... un paso más cerca de poder estar disponibles para Sergio Francisco. El nigeriano y el ruso ya han superado sus procesos víricos y tratan estos días de ponerse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

Todavía queda el entrenamiento del viernes, pero ambos tienen complicado viajar con el resto de la expedición tras la sesión a Bournemouth, lugar donde se disputarán los dos últimos amistosos de pretemporada el sábado. Tras perderse varios días de entrenamientos grupales no están en la misma condición que el resto.

Por suerte para Sergio, está pudiendo trabajar con la totalidad de la plantilla. En estas primeras semanas de pretemporada no ha habido ningún lesionado como tal por lo que el irundarra está pudiendo ver a casi todos para ir diseñando su equipo. Con 29 futbolistas de campo todavía quendan salidas por cerrarse, como la del propio Sadiq, que tiene una propuesta de cesión del Valencia encima de la mesa. Otros compañeros como Traoré, Odriozola, Javi López, Becker y Carlos Fernández tienen el cartel de transferibles, aunque habrá que ver si todos salen antes del 30 de agosto.

El equipo realizará este viernes una nueva sesión de entrenamiento, la última de la pretemporada como tal. El sábado disputan los dos amistosos y a partir del lunes comienza la temporada con los primeros amistosos pensando ya únicamente en el Valencia, primer rival liguero el sábado 16 a las 21.30 horas.