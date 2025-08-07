Carlos y Becker, los otros dos delanteros que están en la rampa de salida

Sadiq Umar no es el único futbolista de la parcela ofensiva que debería salir de aquí al 30 de agosto por lo que en ... las próximas semanas también se darán movimientos en el apartado de salidas. Carlos Fernández no entra en los planes de la Real y no seguirá en el club y lo que hay que conocer durante este mes es si vuelve a salir cedido o si por su parte se desvincula de manera definitiva de la Real pese a tener contrato hasta 2027. Algo similar ocurre con Becker, que con la llegada de Guedes también ha visto cómo tiene todavía más competencia.

El que menos mercado tiene es Carlos Fernández, que no encuentra sitio fuera de la Real pese a que ya sabe desde hace tiempo que no entra en los planes de Sergio. El ariete sevillano jugó la pasada temporada cedido en un Cádiz en el que al menos tuvo la regularidad que no tuvo durante diferentes etapas con Imanol. Sin embargo, sus números han vuelto a ser escasos en Segunda división. Su alta ficha dificulta la situación puesto que la mayoría de equipos de la liga de plata no están dispuestos a cubrir la totalidad de la ficha o, por su parte, el fair play financiero también se lo impide. El andaluz jugó los dos primeros amistosos ante Pau y Nagasaki, pero desde el choque ante el Yokohama ha visto los otros dos encuentros ante Osasuna y Stade Rennes desde el banquillo.

Tampoco es mucho mejor la situación de Becker, aunque el de Surinam sí que tiene algo más de mercado. El extremo termina contrato en junio del próximo año y la Real no se ha puesto en contacto con el futbolista para renovar. Su entorno busca propuestas para abandonar el club y tiene algún que otro interés de equipos extranjeros, aunque, de momento, no se han concretado.

Los dos atacantes se han quedado sin minutos en los últimos amistosos evidenciando que Sergio no cuenta con ellos

El que más está aprovechando la pretemporada es Karrikaburu, aunque tampoco tiene asegurada su continuidad en la plantilla de la próxima temporada. El delantero navarro ha realizado buenos encuentros de pretemporada y trata de hacerse un hueco sabiendo que también tiene mucha competencia en la posición de nueve. El canterano aprovechó su cesión en el Racing de Santander y trata de convencer a Sergio. Está cuajando minutos interesantes refrendados además con el tanto ante Osasuna.