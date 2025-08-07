Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Becker corretea ayer en busca de su puesta a punto. RS
Real Sociedad

Carlos y Becker, los otros dos delanteros que están en la rampa de salida

El sevillano no seguirá en la Real, el extremo tiene opciones del extranjero mientras que Karrikaburu trata de hacerse un hueco

B. B.

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 02:00

Sadiq Umar no es el único futbolista de la parcela ofensiva que debería salir de aquí al 30 de agosto por lo que en ... las próximas semanas también se darán movimientos en el apartado de salidas. Carlos Fernández no entra en los planes de la Real y no seguirá en el club y lo que hay que conocer durante este mes es si vuelve a salir cedido o si por su parte se desvincula de manera definitiva de la Real pese a tener contrato hasta 2027. Algo similar ocurre con Becker, que con la llegada de Guedes también ha visto cómo tiene todavía más competencia.

