El Valencia presenta una oferta para obtener la cesión de Sadiq

El Valencia de Corberán ha hecho una oferta a la Real Sociedad para obtener la cesión de Sadiq Umar. El conjunto che negocia ... con la Real y ha presentado unas condiciones para tener a préstamo al delantero nigeriano tal y como sucedió la pasada temporada a partir de enero. Desde la ciudad del Turia se harían cargo de su ficha mientras que también abonarían una cantidad fija en caso de que el jugador y la Real terminen de aceptar las condiciones.

El club txuri-urdin está abierto a todo; a que el futbolista salga traspasado, a que salga cedido como el pasado curso o incluso a que se pueda quedar en la plantilla para pelear por un puesto porque es un perfil totalmente diferente a los que dispone Sergio en la actualidad.

Si bien es cierto que varios equipos han preguntado por sus condiciones durante las últimas semanas, el Valencia ha sido el primero que ha movido ficha presentando una oferta formal por escrito para conseguir otra vez a Sadiq. El club quedó encantado con las prestaciones del nigeriano en los seis meses en los que estuvo en Mestalla porque lo cierto es que ayudó y mucho a que el Valencia consiguiera la salvación. Cuando estaba abajo en la tabla Sadiq marcó los goles que debía para sacar a flote a su equipo. En 19 encuentros marcó seis tantos, cinco en Liga y otro en Copa en tan solo 1.016 minutos. Unos números más que interesantes.

El Valencia disponía antes del 30 de junio de una opción de compra cercana a los 10 millones de euros que finalmente no ejecutó por sus continuos problemas económicos. El staff de Corberán quedó contento con su rendimiento y como se puede apreciar confía de nuevo en que si recala en Valencia pueda ser importante. La Real sí que cobró millón y medio de euros por su préstamo. Desde Valencia se informó de que los ches abonaron 500.000 euros por la cesión, otros 500.000 por jugar su primer partido con la camiseta del Valencia y otros 500.000 por la permanencia en Primera.

Girona, Alavés y Celta, interesados

El Valencia continúa buscando delantero puesto que tan solo tiene dos arietes que, además, tampoco tienen unos números asombrosos. Este verano ha incorporado a un delantero más que intersante como Dani Raba, que a sus 29 años ha llegado libre procedente del Leganés. En la pretemporada ha empezado marcando. Corberán, pese a ello, solo tiene a Hugo Duro para acompañarlo cuando normalmente juega con un esquema de 1-4-4-2. Necesita efectivos que hagan números y no es fácil encontrar un ariete de esas características sin abordar un fichaje millonario. Por eso se han vuelto a lanzar a por Sadiq.

El equipo de la ciudad del Turia no es el único equipo que ha levantado el teléfono para hacerse con la cesión. Girona, Celta y Alavés han preguntado por sus condiciones porque buscan delantero, pero de momento no han realizado una oferta a la Real. Si bien es cierto que en la Liga tiene mercado, Sadiq también tiene otras opciones. Parte de su entorno, de hecho, se encuentra ahora mismo en Doha. No es la primera vez que acuden a Catar, puesto que allí hay equipos que también están interesados. En este caso estos clubes podrían abonar un dinero por su traspaso. Habrá que ver qué sucede en los próximos días.

Sadiq, por su parte, continúa trabajando en solitario en Zubieta. El delantero acude a diario a las instalaciones realistas a tratarse mientras se recupera del proceso vírico que le ha tenido apartado del grupo. De momento no se ha ejercitado con sus compañeros con asiduidad y tampoco ha disputado ningún partido de pretemporada.