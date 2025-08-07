Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Munguira, Munguía, Ezenarro, Gómez, Nogales, Laborería, Díaz y López de Muniain, las voces de la ópera. DE LA HERA
Quincena Musical

'Amaya', la ópera en euskera de Guridi, llega en versión concierto y con voces vascas

La Quincena propone una producción 'con label', con la Euskadiko Orkestra y Easo Abesbatza, dirigidos por Diego Martin-Etxebarria

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:52

Música de la tierra con voces de la tierra. Pocas veces se ha ofrecido una ópera con un elenco protagonizado en su integridad por ... artistas vascos. Ocurrirá mañana a las 20 horas en el Kursaal, en una de las obras más importantes del compositor gasteizarra Jesús Guridi, nunca antes interpretada en la Quincena: su ópera 'Amaya'. Los seis solistas son vascos -cinco guipuzcoanos-, el coro, la orquesta y el director también. Todos ellos ofrecerán una obra en euskera de corte histórico y tintes wagnerianos.

