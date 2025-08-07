'Amaya', la ópera en euskera de Guridi, llega en versión concierto y con voces vascas

Música de la tierra con voces de la tierra. Pocas veces se ha ofrecido una ópera con un elenco protagonizado en su integridad por ... artistas vascos. Ocurrirá mañana a las 20 horas en el Kursaal, en una de las obras más importantes del compositor gasteizarra Jesús Guridi, nunca antes interpretada en la Quincena: su ópera 'Amaya'. Los seis solistas son vascos -cinco guipuzcoanos-, el coro, la orquesta y el director también. Todos ellos ofrecerán una obra en euskera de corte histórico y tintes wagnerianos.

La soprano donostiarra Arantza Ezenarro da vida a la protagonista de la obra, Amaya, «una princesa vasca, criada por su tía la sacerdotisa Amagoya. Tal y como explica, «Amaya es generosa y noble de corazón. De pequeña es prometida a Asier, aunque ella está enamorada de Teodosio, al que es fiel».

Según Ezenarro, la obra es «de una belleza única, con una mezcla sublime de estilismo y folclore. Es música de gran riqueza, con muchos cambios tonales y rítmicos. El vaivén de los personajes, en constante diálogo con la orquesta, exige una concentración máxima como cantante y al tratarse de una versión en concierto, la voz y la orquesta son absolutamente protagonistas, lo que favorece poder disfrutar de los infinitos matices de esta obra».

«Amaya es una princesa vasca, generosa y noble de corazón, enamorada de Teodosio. El rol es vocalmente exigente» Arantza Ezenarro Amaya

«Es un personaje épico pero humano, que exige de un estilo vocal heroico pero contenido, con lirismo poético» Gillen Munguía Teodosio

Para la soprano, dar vida a la mujer para la que Guridi escribió una ópera, «supone la oportunidad de mostrar los colores y dinámicas de mi voz. Es una obra vocalmente exigente que me ha permitido trabajar todos mis registros y poder disfrutar de ellos. Me hace mucha ilusión, además, compartir escenario con mis compañeros, todos magníficos profesionales. Por supuesto, también es una alegría para mí formar parte de esta 86 edición de Quincena Musical, donde siempre me han tratado muy bien».

Otro donostiarra, el tenor Gillen Munguía, dará vida a su amado Teodosio, «un personaje épico, pero humano, que exige de un estilo vocal heroico pero contenido y donde prevalece un lirismo poético». En palabras del cantante, que ha participado en la primera grabación de otra ópera de Guridi, 'Mirentxu', «la ópera 'Amaya' es de gran riqueza, con una escritura vocal que requiere un fraseo amplio, sostenido y lleno de intención, combinando vigor y melancolía. Mi rol no es el de un tenor wagneriano en el sentido alemán, pero sí tiene una gran carga dramática».

«Asier se cree el legítimo esposo de Amaya. Es un personaje complejo a nivel vocal, con una extensión muy amplia» Juan Laborería Asier

«Soy una sacerdotisa del culto pagano que defiende las tradiciones ancestrales. A nivel vocal es exigente en los graves» Marifé Nogales Amagoya

Su personaje, Teodosio, «es un héroe trágico marcado por la culpa, que alcanza la redención mediante el sufrimiento, la compasión y el perdón». Para Munguía la ópera mantiene todo su sentido aunque se ofrezca en versión concierto: «Funciona muy bien sin escena, gracias a la solidez de su construcción musical y al uso magistral del leitmotiv. La orquesta narra emociones, ideas y conflictos internos que muchas veces no se dicen en el texto. Esto permite que incluso sin escenografía el público siga claramente la evolución dramática».

El barítono Juan Laborería da vida a Asier, «el antagonista de la obra, quien se disputa el amor de Amaya y el título de rey de los vascos con Teodosio. Se cree el legítimo esposo de la protagonista, ya que Amagoya los casó de niños según un antiguo rito pagano. Al verse rechazado por su amada, la acusa de adulterio, y propicia el asesinato de los padres de Teodosio a manos de él mismo. Tiene un carácter irascible y vengativo».

Según explica el donostiarra, «es un personaje complejo a nivel vocal, al tratarse de una ópera de aires wagnerianos con una orquestación muy densa y una extensión muy amplia. Musicalmente es muy interesante, porque tiene momentos de colores muy variados y una expresividad que va evolucionando a la par que el personaje. Es un rol exigente que requiere una gran solvencia en toda la tesitura, porque tiene pasajes tanto en la zona más grave como en la más aguda. Supone un paso adelante en mi trayectoria, ya que lo he trabajado a conciencia y me ha hecho evolucionar como cantante».

«Son dos mujeres con carácter, pasionales y valientes, que defienden y ayudan a su hijo y hermano» Lucía Gómez Plácida y Olalla

«Ambos personajes son adecuados para mi voz; el Mensajero es más de carácter y Miguel, más romántico» José Manuel Díaz Mensajero y Miguel

El reparto vocal también cuenta con otra guipuzcoana, la mezzosoprano de Andoain Marifé Nogales, que da vida a Amagoya. «Soy una sacerdotisa del culto pagano que defiende las tradiciones ancestrales y con la que han vivido Asier y Amaya, a los que caso en secreto bajo un antiguo rito. Sin embargo, Amaya está enamorada del noble navarro cristiano Teodosio de Goñi», explica. Nogales señala que su personaje es «vocalmente muy exigente en cuanto al registro grave. De hecho, cuando Quincena me lo propuso tuve que pensarlo muy bien antes de aceptar tal compromiso. Ahora estoy muy feliz de poder interpretarlo tras mucho esfuerzo y trabajo».

La también mezzosoprano Lucía Gómez interpreta a dos personajes: «Plácida, madre de Teodosio, y Olalla, hermana del mismo. Aparte de la diferencia de edad lógica entre una madre y su hija, coinciden en que son dos mujeres con carácter, pasionales y valientes, que defienden y ayudan a su hijo y hermano». La cantante donostiarra se siente vocalmente muy cómoda en ambos roles. «Las breves intervenciones de Plácida son exclamaciones de tesitura media o aguda muy cómodas para mi voz. El papel de Olalla es algo más exigente y a la vez más interesante, más amplio, tanto en extensión como en tesitura. Tiene momentos de mucha tensión argumental, unos de angustia y otros de esperanza, lo que me hace buscar colores distintos para poder transmitir los diferentes estados emocionales del personaje».

El barítono bilbaíno José Manuel Díaz completa el elenco como Miguel, el padre de Teodosio, «una persona muy religiosa y conciliadora», si bien también interpreta al Mensajero. «El rol del Mensajero es más de carácter y el de Miguel más romántico. Ambos son adecuados para mi voz». En su opinión, 'Amaya', «es de un nivel superlativo, y las partes vocales de la ópera son maravillosas. Guridi otorga a cada rol su protagonismo y momentos de mucha belleza vocal».

El tenor Luken Munguira y la soprano Ainhoa López de Munian completan la selección de voces vascas de la producción.