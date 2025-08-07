Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia

Entre que el goteo de migrantes que desde hace más de cuatro meses han ido llegando a Donostia con la esperanza de tramitar la petición ... de asilo no cesa, y que las citas para iniciar el papeleo se siguen repartiendo con cuentagotas, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián se han coordinado para habilitar un albergue con 50 plazas en Oñati donde dar cobijo «provisional» a estas personas que llevan varias semanas viviendo en la calle en el barrio de Amara Berri, atrapadas por el sistema.

A través de un comunicado, la institución foral subrayó en la tarde del jueves que se han visto «obligados» a tomar cartas en el asunto «de manera extraordinaria», «urgente» y «temporal» como respuesta a «la falta de recursos y respuesta por parte del Gobierno español», competente en materia migratoria. Pretenden así «evitar situaciones de desprotección ante la situación de calle que están viviendo estas personas». Para ello, han habilitado un centro de acogida en Oñati con capacidad para 50 personas, a las que derivarán a medio centenar de estos migrantes subsaharianos.

En este contexto, la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, al igual que había hecho por la mañana el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, instó por la tarde al Gobierno español a que «cumpla con sus competencias y con sus responsabilidades, agilice los procedimientos y active los recursos necesarios para garantizar una acogida digna».

En su nota, ambas instituciones recuerdan que estas personas son en su mayoría procedentes de Mali y actualmente duermen en la calle en los soportales de la plaza de las Cofradías Vascas del barrio donostiarra de Amara Berri, muy cerca de la oficina de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), que les viene asesorando con los trámites. Mientras tanto, estos migrantes -todos hombres- también han encontrado apoyo solidario por parte de la asociación de vecinos, particulares y diversas entidades como Cáritas.

Asimismo, Diputación y Ayuntamiento tildan de «preocupante la inacción y la falta de iniciativa del Gobierno español ante esta situación. La insuficiencia del sistema estatal de acogida está dejando en una situación de vulnerabilidad a decenas de personas migrantes». Ambas instituciones mostraron su «disposición a colaborar con el Gobierno estatal para articular una respuesta estructural, eficaz y coordinada».

Diez serán derivados a Sevilla

Actualmente, son alrededor de 60 los migrantes que viven en la calle en Donostia, a los que se suman «alrededor de una veintena en Vitoria», según aseguran a este periódico fuentes de Zehar Errefuxiatuekin, organismo de ayuda a personas refugiadas en Euskadi.

En los meses anteriores, buena parte de los malienses que han ido accediendo al proceso de solicitud de protección internacional han sido derivados a los dos centros de acogida que Zehar gestiona en Tolosa y Oñati. Entre ambos, que cuentan con el apoyo del Gobierno Vasco, acogen en estos momentos a «69 malienses»: una veintena en Zuloaga Etxea y el resto, en Larraña. De este recurso oñatiarra, un total de 10 migrantes serán derivados este lunes a otro centro en Sevilla, según confirman las mismas fuentes. Anteriormente, otra treintena fue trasladada a recursos en otros territorios como Cádiz y Alicante.

Por su parte, Goia volvió a incidir en que la labor municipal en la crisis maliense es más «una cuestión de humanidad» que competencial. Y resaltó que «es un tema que nos trasciende», ya que el conflicto civil que está llevando a la población maliense a dejar el país persiste en la actualidad, sin que «nadie» atisbe la fecha en la que dejen de llegar a Donostia en busca de asilo.