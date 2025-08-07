Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia

Diputación y Ayuntamiento de San Sebastián denuncian la «falta de recursos y respuesta por parte del Gobierno español» ante estas personas que esperan a poder tramitar su petición de asilo

Oskar Ortiz de Guinea

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:18

Entre que el goteo de migrantes que desde hace más de cuatro meses han ido llegando a Donostia con la esperanza de tramitar la petición ... de asilo no cesa, y que las citas para iniciar el papeleo se siguen repartiendo con cuentagotas, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián se han coordinado para habilitar un albergue con 50 plazas en Oñati donde dar cobijo «provisional» a estas personas que llevan varias semanas viviendo en la calle en el barrio de Amara Berri, atrapadas por el sistema.

