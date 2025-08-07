Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unidades blindadas del ejército israelí estacionadas en la frontera con Gaza. EFE

Netanyahu planea conquistar Gaza en cinco meses y desplazar a un millón de palestinos

El Consejo de Seguridad de Israel estudia este jueves una propuesta para tomar la antigua capital, Gaza City, y luego expandirse

Miguel Pérez

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:05

«Cinco divisiones, cinco meses». Benjamín Netanyahu planea tomar Gaza antes de finales de enero mediante la movilización de un formidable dispositivo bélico integrado por ... cinco divisiones del ejército, cada una de ellas formada a su vez por más de 10.000 militares. Así se estima en una de las propuestas que este jueves estudiará el Consejo de Seguridad de Israel y que tiene las mayores probabilidades de salir adelante. La reunión está prevista a las seis de la tarde (hora local) y se celebrará todavía en medio de fuertes tensiones entre el sector político y el militar sobre la idoneidad de conquistar el territorio palestino. El primer objetivo de la operación es cercar Gaza City, la antigua capital, al norte, en la que viven entre 600.000 y un millón de gazatíes y donde todavía quedan barrios infranqueables al ejército.

