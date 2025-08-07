Gipuzkoa sigue ganando población gracias a los extranjeros, que suponen ya un 14% del total

Nacen cada vez menos guipuzcoanos pero el territorio sigue ganando población, según refleja la última publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE). En julio de ... 2025 Gipuzkoa batió un nuevo récord con 732.889 habitantes, en gran medida gracias al incremento de ciudadanos nacidos en el extranjero.

En el último año, Gipuzkoa ha crecido en 2.465 ciudadanos, lo que equivale a un incremento del 0,34%, y la mayor subida corresponde a aquellas personas que nacieron en el extranjero. Desde julio del año pasado, en el territorio histórico guipuzcoano hay 6.021 ciudadanos más provenientes de otros países, un incremento del 6,2%. En proporción, las 103.182 personas nacidas en el extranjero que viven hoy en algún municipio guipuzcoano representan el 14% de la población total.

La tendencia es similar en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. La población residente en Euskadi se incrementó en 2.355 personas en el segundo trimestre de este año, debido al aumento de las personas nacidas en otros países. De este modo, la población vasca se situó en 2.44.582 habitantes a fecha 1 de julio.

En el conjunto del Estado, la población aumentó en este periodo un 0,24% y el País Vasco fue una de las comunidades con menor incremento porcentual, del 0,11%.

El crecimiento de la población vasca se debió a la evolución de las personas nacidas en el extranjero, que se incrementaron en 4.462 (+1,3%) hasta alcanzar las 327.276. Por su parte, la población nacida en España se redujo en 2.107 personas (-0,10%), con lo que se situó en 1.917.306 habitantes.