Donostia activa este sábado dos puntos morados de atención presencial continua durante las fiestas

El Ayuntamiento de San Sebastián ha hecho este jueves un llamamiento a la ciudadanía para celebrar las fiestas de Semana Grande libres de cualquier tipo ... de violencia sexista. Ante el inminente arranque de las fiestas (se inician este sábado), los miembros de la corporación municipal se han reunido esta mañana en el mirador del Náutico para recordar que «nuestra ciudad condena todo tipo de conductas violentas» y para incidir en la campaña puesta en marcha este verano para la prevención y atención frente a agresiones sexistas y sexuales en el contexto festivo. Habrá dos puntos morados de atención presencial a las víctimas de estas actos que se se activarán a partir de este sábado, durante 21 horas al día, y además está disponible durante las 24 horas al día el teléfono del Departamento de Igualdad (630 934 994).

El alcalde, Eneko Goia, ha recalcado la importancia de que «todas las personas, sean mujeres u hombres, puedan disfrutar de la amplia programación de nuestras fiestas en el mismo contexto de libertad y seguridad. Donostia es una ciudad totalmente comprometida en este sentido, por lo que hoy queremos visibilizar nuestra unidad ante cualquier tipo de acto o actitud que violente esa libertad».

Con el arranque este sábado de la Aste Nagusia, el Ayuntamiento ha querido recordar que desde ese día y hasta que terminen las fiestas el día 17 estarán operativos distintos puntos y servicios de atención en caso de que se produzcan casos de violencia sexista.

Uno de ellos será el punto morado ubicado en el Boulevard, en el antiguo kiosko de prensa. Estará abierto con atención presencial por parte de profesionales desde las 13.00 horas hasta las 05.00 horas de cada día. El segundo recurso disponible será la Casa de las Mujeres, ubicada en la calle Oquendo 9, donde se prestará atención entre las 05.00 y las 10.00 horas. Por último, estará disponible, como el resto del año, el número de teléfono del departamento de Igualdad, el 630 934 994, que estará disponible a cualquier hora del día.

Todo el verano

Bajo el lema '¡Por unas fiestas libres!¡No a la violencia sexista!', la campaña comenzó el pasado 23 de junio con las fiestas de San Juan y continuará a lo largo del verano. Este año se ha creado diverso material de utilidad en cuatro idiomas: euskera, castellano, francés e inglés. En estos materiales se incluye información de prevención y recomendaciones sobre cómo actuar ante agresiones sexistas y sexuales.

Se han repartido folletos dirigidos a chicas y chicos, folletos generales, pulseras, chapas, pegatinas, pañuelos de cuello, tarjetas con teléfonos y datos sobre la Casa de las Mujeres.

«La campaña tiene como objetivo difundir mensajes contra las agresiones sexistas en el ambiente festivo, fomentar el conocimiento sobre la igualdad entre mujeres y hombres y promover actitudes proactivas contra la violencia machista», señaló la concejala de Igualdad, Ane Oyarbide. «Se trabajan dos ámbitos: el de prevención y el de atención y acompañamiento».

En los bares también se ha distribuido y presentado el material de sensibilización y protocolo de actuación. El objetivo es impulsar los recursos para que los bares tengan espacios seguros, dar pautas contra las agresiones que se puedan pasar en los bares, fomentar la sensibilización contra las agresiones sexistas en estos establecimientos y proporcionar herramientas para saber cómo actuar ante las agresiones.

Para la creación de la campaña se ha realizado una intensa labor de coordinación con responsables de los diferentes ámbitos: comisiones de fiestas de barrios, Jazzaldia, Donostia Festak, Guardia Municipal, Acción Social, Departamentos de Albergues.