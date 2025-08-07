Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde y los concejales de todos los grupos municipales muestran en el mirador del Náutico su unidad frente a la violencia machista. A.M.

Donostia activa este sábado dos puntos morados de atención presencial continua durante las fiestas

Goia y el conjunto de la corporación muestran su unidad frente a cualquier agresión contra la libertad sexual

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:04

El Ayuntamiento de San Sebastián ha hecho este jueves un llamamiento a la ciudadanía para celebrar las fiestas de Semana Grande libres de cualquier tipo ... de violencia sexista. Ante el inminente arranque de las fiestas (se inician este sábado), los miembros de la corporación municipal se han reunido esta mañana en el mirador del Náutico para recordar que «nuestra ciudad condena todo tipo de conductas violentas» y para incidir en la campaña puesta en marcha este verano para la prevención y atención frente a agresiones sexistas y sexuales en el contexto festivo. Habrá dos puntos morados de atención presencial a las víctimas de estas actos que se se activarán a partir de este sábado, durante 21 horas al día, y además está disponible durante las 24 horas al día el teléfono del Departamento de Igualdad (630 934 994).

