Goia, arropado por los concejales del PNV. Lobo Altuna

Goia informó en 2022 al GBB de que esta sería su última legislatura como alcalde

El regidor donostiarra quería haber anunciado su renuncia antes de este verano, pero desde la nueva ejecutiva territorial le pidieron más tiempo

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:55

Eneko Goia comunicó al PNV su deseo de abandonar la Alcaldía de San Sebastián en 2022, cuando la dirección del partido empezaba a preparar las ... listas de candidatos a las elecciones municipales del siguiente año.

