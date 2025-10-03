Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goia y los concejales jeltzales se hacen un selfie ayer rodeados de fotógrafos. LOBO ALTUNA

El PNV da un golpe de mano para retener Donostia con el relevo de Goia por Insausti

«Hay que hacer un relevo ordenado», remarca el primer edil, al que sustituirá el actual concejal de Cultura, una decisión que desata un terremoto político

Javier Roldán Moré
Jorge F. Mendiola

Javier Roldán Moré y Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Terremoto político en Donostia con réplicas en el tablero vasco de cara a las elecciones municipales de 2027. Jon Insausti será el nuevo alcalde de ... Donostia, tras la renuncia de Eneko Goia, que abandonará el cargo el próximo día 16 en el pleno del debate del Estado de la Ciudad. El anuncio, adelantado ayer por este periódico en su edición digital, lo hizo el propio líder jeltzale en una comparecencia a media mañana que abrió así la carrera para la Alcaldía, cuando quedan menos de dos años para los próximos comicios que volverán a estar reñidos. El hasta ahora concejal de Cultura, Euskera y Turismo, de 36 años, coge el testigo de Goia, que culmina su trayectoria en Ijentea tras diez años al frente del gobierno donostiarra. «Todos los ciclos tienen un principio y un final», dijo Goia, y «hay que hacer un buen relevo, de forma ordenada». El comité Interjuntas que reúne a las cinco organizaciones municipales del PNV informó de la decisión ayer a las bases, que la avalaron, con lo que se perfila ya como aspirante a la reelección en 2027.

