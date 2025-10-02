Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goia, pañuelo al cuello en la Aste Nagusia, en su primer año como alcalde. Lobo Altuna

La liberación del alcalde tranquilo

Eneko Goia cierra un ciclo de diez años «intensos» al frente de la Alcaldía de Donostia

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:33

Comenta

Eneko Goia llega al fin del ciclo que comenzó hace una década. Dice que lo tenía claro, que tenía decidido que su tiempo como alcalde ... tenía un principio y un final. Y ese final será el 16 de octubre, el último pleno que presidirá un hombre que se va «satisfecho» con proyectos importantes cerrados o encarrilados -cuarteles, Topo, Urumea, Txomin...- y con la templanza con la que ha regido sus mandatos un hombre «moderado y tranquilo. En estos años ha vivido momentos buenos, pero también muchos desvelos. En lo político y en lo personal.

