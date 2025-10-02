Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita de Eneko Goia, Imanol Pradales y Susana García Chueca a las obras del Topo. Arizmendi

«Misión cumplida, me voy satisfecho con los proyectos del Topo y los Cuarteles de Loiola»

Goia hace un repaso a las principales actuaciones del Ayuntamiento con él al frente y destaca, entre otros, la estación del TAV o la remodelación de Anoeta

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:18

Comenta

Máxima expectación en el Salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián con la comparecencia de Eneko Goia que, tal y como ha adelantado este ... periódico, dejará la Alcaldía el próximo 16 de octubre para favorecer el relevo del próximo candidato del PNV, Jon Insausti. Una intervención pública que el aún regidor donostiarra ha aprovechado para hacer un rápido repaso a sus diez años como alcalde de la ciudad. Y lo ha dicho son suma claridad: «Me voy muy satisfecho».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  5. 5 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  9. 9

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el Â«negocio con el genocidioÂ»
  10. 10 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Misión cumplida, me voy satisfecho con los proyectos del Topo y los Cuarteles de Loiola»

«Misión cumplida, me voy satisfecho con los proyectos del Topo y los Cuarteles de Loiola»