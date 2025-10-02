«Misión cumplida, me voy satisfecho con los proyectos del Topo y los Cuarteles de Loiola»

Máxima expectación en el Salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián con la comparecencia de Eneko Goia que, tal y como ha adelantado este ... periódico, dejará la Alcaldía el próximo 16 de octubre para favorecer el relevo del próximo candidato del PNV, Jon Insausti. Una intervención pública que el aún regidor donostiarra ha aprovechado para hacer un rápido repaso a sus diez años como alcalde de la ciudad. Y lo ha dicho son suma claridad: «Me voy muy satisfecho».

Goia, arropado por todo su grupo municipal, ha asegurado que renuncia al cargo tras más de una década en la que las cosas «no siempre han sido fáciles». Pero ha dejado claro que, a pesar de haber apostado por «proyectos difíciles» que han despertado más de una reticencia, deja la Alcaldía «muy orgulloso» por haber impulsado actuaciones clave para el desarrollo de la ciudad durante su mandato. «Las cosas no han sido muchas veces fáciles y hemos hecho apuestas por proyectos que nos han dado muchos quebraderos de cabeza, pero en política se está para apostar y asumir las consecuencias de las decisiones que se toman si estás convencido de qué es lo que hay que hacer», ha dicho contudente.

Entre otras, Goia ha destacado especialmente el proyecto del Topo en Donostia, del que ha reconocido «particularmente orgulloso». «Ha sido una apuesta absolutamente imprescindible para la ciudad, para colocarla en una posición que permita que avance», ha dicho, tras asumir las «afecciones» que ha causado. Lo ha dicho en un Salón de pleno repleto de medios de comunicación, donde Goia ha defendido que «hay que estar pemanente corriendo porque los demás corren y si no te quedas atrás».

El dirigente jeltzale, que no ha despejado su futuro, también ha destacado la estación central del Tren de Alta Velocidad (TAV) como otro de los proyecto clave para la ciudad, así como la remodelación del estadio de Anoeta o Txomin Enea. Ha sido ahí cuando Goia también ha recordado las inundaciones del río Urumea y cómo desde el Ayuntamiento, a través de diferentes intervenciones, se ha logrado evitar más inundaciones en esa zona. «Antes vivíamos pegados al móvil viendo en qué nivel estaba el río en Txomin y Martutene... Y sin dormir. Y recuerdo cuando, al principio de mi mi primer mandato, cada vez que llovía cogía el coche y me iba a Martutene a mirar. Hoy, diez años más tarde, afortunadamente ya no es así».

Como cabía esperar, Goia también ha subrayado la relevancia de la compra de los Cuarteles de Loiola, donde se prevé la construcción de 1.700 viviendas protegidas. «Era una vieja aspiración y nos ha costado muchos desvelos, pero ya puedo decir que es propiedad del Ayuntamiento y puedo decir 'misión cumplida'», ha asegurado el alcalde, que ha reconocido que aún hay «cosas por hacer y que no se han podido cerrar todavía porque es imposible» aunque, ha apuntado, que «van encaminadas». «Lo importante es que las cosas que aún quedan por hacer se quedan en buenas manos y yo no me voy a Marte: si alguien requiere mi ayuda, estaré para arrimar el hombro», ha dicho.