«Misión cumplida con el Topo y el fin de los cuarteles» El reto del acceso a la vivienda, con las futuras 1.700 viviendas en Loiola, y la pronta inauguración del Metro, principales hitos del mandato

Misión cumplida». Estas palabras sirvieron a Eneko Goia como colofón a sus diez años al frente del consistorio. Se referían al principal legado de su mandato: la compra al Estado de los terrenos de los cuarteles de Loiola para construir 1.700 futura viviendas de VPO. Este proyecto y la pronta inauguración del Topo-Metro son los principales hitos de su gestión, en lo que también figuran medidas sobre movilidad, para evitar la turistificación o mejorar la seguridad y las infraestructuras. «Lo importante es que las cosas que aún quedan por hacer se quedan en buenas manos y yo no me voy a Marte: si alguien requiere mi ayuda, estaré para arrimar el hombro», se despidió.

Primera

candidatura

Ampliar Junto a Joseba Egibar como candidato a alcalde en 2011.

1.700 viviendas para Loiola

La compra de los terrenos de los cuarteles de Loiola será su mayor legado. Donostia abonó 73,3 millones de euros por esa parcela que «suponen un esfuerzo importante» para el Ayuntamiento, pero que «en nada descuadran las cuentas municipales», precisó. Una reurbanización que aumentará la capacidad habitacional de la capital de Gipuzkoa con 1.700 nuevas viviendas, todas de protección pública (VPO y tasadas) y, por lo tanto, con prioridad para ciudadanos de la propia ciudad. Se trata de la operación urbanística más importante que se plantea en la capital de Gipuzkoa en los próximos años, a la espera de cómo evolucione la de Auditz Akular, que acogería más de 3.000 viviendas pero requiere procesos y plazos más largos. El PNV consiguió arrancar al Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso para la venta de los cuarteles cuando el grupo jeltzale cedió sus seis escaños para salvar los Presupuestos Generales del Estado.

Primera

legislatura

Ampliar Juan Karlos Izagirre entrega la makila a Eneko Goia en 2015.

Más VPO

En el inicio de su tercera legislatura firmó el acuerdo de colaboración con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para ceder suelos de manera gratuita a Lakua con el objetivo de impulsar la vivienda protegida. Este histórico entendimiento va a servir para impulsar los apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores en varias parcelas de la ciudad (Riberas, Txomin, Martutene, Morlans...). En este ámbito de actuación se enmarcará la construcción de nuevas viviendas protegidas de la segunda fase de Txomin Enea, una vez que la cárcel de Martutene se traslade, a inicios del año que viene, a Zubieta. Además, hay en construcción en estos momentos en Donostia mil viviendas en los barrios de Ciudad Jardín, Añorga, Illarra o El Infierno. Y en lo que resta de legislatura la ciudad proyecta iniciar otras 1.153 en Illarra Berri, la segunda fase de Txomin, Apostolado, Rodil, Morlans y Riberas.

Metro y polémicas

La construcción de la pasante ferroviaria por el Centro de la ciudad ha sido otro de los temas que ha marcado la agenda de Goia. Una obra que ha generado molestias a los vecinos donostiarras, principalmente a los del entorno de la calle Easo y San Bartolomé. y Lorea y Benta Berri, pero que «no solo mejorará la conectividad de nuestra ciudad, sino que también facilitará el transporte sostenible y reducirá la congestión en nuestras calles», ha señalado Goia en más de una ocasión. La obra civil estará acabada en principio a lo largo de la primera mitad del año que viene, aunque habrá que esperar unos meses para inaugurar la nueva ruta a lo largo de 2026. Estas obras han provocado durante los últimos años una de las mayores confrontaciones entre los donostiarras y el Ayuntamiento, principalmente por los cambios de tráfico provocados en las calles Urbieta y San Martín.

Ampliar Eneko Goia durante la remodelación del campo de Anoeta en 2018.

Zona de bajas emisiones

Otro hito ha sido la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones, –«un paso decisivo para reducir la contaminación y mejorar el aire de la ciudad», indicó Goia–, pero hay más. El nuevo enlace de Marrutxipi, el nuevo puente de Astiñene, la apuesta por la electrificación de la flota de Dbus y el Bus Eléctrico Inteligente, la apuesta por Dbizi o la renovación de la plaza Aita Donostia, que también generó críticas en la ciudadanía por su diseño.

Demanda de más seguridad

Entre los principales desafíos que ha tenido Goia destaca la creciente percepción de inseguridad en la ciudad es una cuestión «que ocupa y preocupa» al Ayuntamiento. «El incremento de delitos es una realidad en Donostia», admite, por lo que abogó por «una respuesta integral y contundente» que va más allá de la respuesta judicial. «Ante el fenómeno de la reincidencia es necesario que otros niveles del sistema también respondan», dijo en referencia a los jueces y fiscales e incluso al Legislativo, que podría endurecer las penas para la reiteración en delitos como robos o hurtos.

Segunda

legislatura

Ampliar Comienzo de la campaña electoral del PNV para las elecciones municipales, forales y europeas.

Medidas sobre turismo

La turistificación de la ciudad tras la pandemia ha protagonizado comisiones y plenos municipales, y es, según la última encuesta de Percepción Ciudadana, una de las grandes preocupaciones de los donostiarras. Ante ello, el consistorio suspendió hace dos años, con carácter general, las licencias para la apertura de nuevos hoteles, así como de otros usos de hospedaje en varias zonas de la ciudad. Goia dejará el cargo tras lograr otro de los objetivos: cobrar una tasa turística a los visitantes.Renovación de Illunbe. El futuro pabellón multiusos es uno de sus últimos proyectos y será el pistoletazo de salida del proceso que culminará con la remodelación de la antigua plaza de toros para convertirse en un pabellón dirigido a usos deportivos y culturales. Habrá dos 'arenas': la principal, con un aforo de 15.000 espectadores, y una secundaria de entre 2.500 y 3.000. Tendrá un presupuesto de 70 millones. Además, en el antiguo espacio de ocio de Illunbe se ampliará el Parque Tecnológico de Miramon. Todo ello en el entorno del también renovado estadio de Anoeta sin pistas.

El GOe de Gros

El próximo 20 de octubre se abrirán las puertas del GOe en el barrio de Gros. El nuevo edificio promovido por el Basque Culinary Center (BCC), que pretende reforzar a la capital guipuzcoana como epicentro de la gastronomía a nivel internacional. Unas obras en tiempo récord que han puesto en pie este singular inmueble –diseñado por el arquitecto Bjarke Ingels– que busca acomodarse como nuevo icono de la ciudad.

Tercera

legislatura

Ampliar Eneko Goia presenta su candidatura a alcalde en 2023.

