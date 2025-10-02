Así es el proceso para elegir al nuevo alcalde de Donostia

Con la renuncia de Eneko Goia a la Alcaldía de San Sebastián se abre un proceso para elegir al nuevo alcalde de la ciudad. Tal ... y como ha adelantado este periódico, el elegido para suceder a Goia en el cargo es Jon Insausti, actual concejal de Turismo, Cultura y Euskera, pero su nombramiento tiene que cumplir con unos plazos.

El día 16 de octubre, tras la celebración del pleno de Debate sobre el Estado de la Ciudad, Goia presentará su renuncia como alcalde. Entonces se abre un plazo de diez días hábiles para elegir a su sucesor.

Será la Junta de Portavoces quien eliga la fecha para la celebración del pleno, que puede ser una sesión extraordinaria o hacerlo coincidir con el pleno ordinario de octubre que se celebrará el día 30.

En ese intervalo de tiempo -entre la renuncia de Goia y el nombramiento del nuevo alcalde- Nekane Arzallus será la alcadesa accidental, es decir, estará al frente del consistorio hasta el nombramiento oficial de Insausti.

Y, ¿cómo será ese pleno de investidura? Una vez elegida la fecha, cualquier miembro de la corporación municipal se puede presentar como candidato, aunque no se prevé ninguna pugna. En la primera votación es necesario lograr mayoría absoluta. Si ningún candidato logra el respaldo mayoritario se celebra una segunda votación en la que hace falta una mayoría simple. Todo hace indicar que habrá que esperar a este segundo turno para que Insausti sea nombrado nuevo alcalde de San Sebastián.

La salida de Eneko Goia de Ijentea también abre otro proceso, el de quién ocupará el escaño vacante en la corporación municipal. Los cuatro batzokis de la ciudad, Gros, Amara, Antiguo y Centro, decidirán esta tarde quién será el nuevo concejal. Por orden de lista, según la candidatura que presentó el PNV en las elecciones municipales de 2023, el asiento lo tendría que ocupar Idoia Garcia, que trabaja actualmente en la sociedad de Fomento. No obstante, no tiene por qué ser ella quien asuma el cargo ya que si renuncia se seguirá tirando de la lista en el orden establecido.

Esta tarde los batzokis también decidirán su candidato a alcalde con la propuesta que lleve el partido jeltzale, aunque según ha podido confirmar este periódico el elegido es Jon Insausti.