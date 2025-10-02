Jon Insausti se perfila como relevo

Tras la renuncia de Eneko Goia a la Alcaldía de Donostia, el PNV debe buscar un nuevo candidato para las elecciones municipales de mayo de ... 2027. Los nombres que cobran mayor relevancia son los de Jon Insausti y Olatz Yarza. Ambos son ya parte del equipo municipal que comanda Goia. Insausti ocupa el cargo de concejal de Cultura, Euskara y Turismo, y Yarza es concejala de Movilidad y Transporte Sostenible.

Con la marcha de Goia, el partido jeltzale entra en terreno desconocido ya que el actual alcalde ha sido su candidato en las últimas cuatro elecciones municipales, de las cuales ha ganado tres. Las últimas con una ventaja mínima sobre EH Bildu, que sigue al alza en las encuestas. Para repeler ese avance el PNV tiene la complicada tarea de buscar un sustituto de garantías que guste a los donostiarras.

La apuesta por Jon Insausti (Donostia, 1989), actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo que en algún momento ha parecido ser el 'delfín', sería un símbolo de renovación generacional. Fue el 'número 3' en las listas del PNV de las elecciones del 2023 y cuenta con amplia experiencia en el ayuntamiento.

Insausti llegó al consistorio donostiarra en 2018 en sustitución de Miren Azkarate y entonces fue el edil más joven de la corporación municipal. Es licenciado en Administración y dirección de Empresas. Tiene un máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad por la UNED; otro, en Innovación Social e Industrias Culturales y Creativas; y otro en Profesorado en Educación Secundaria.

También ha trabajado en el Banco Guipuzcoano y en Nekatur (Asociación de Casas Rurales y Agroturismos de Euskadi). Ha sido mentor en el proyecto Transcreativa.

Olatz Yarza

Otro de los nombres que suena para sustituir a Goia es el de la edil Olatz Yarza. Esta es su primera legislatura como concejala en el Ayuntamiento de Donostia y carga con una de las carteras que mayores dolores de cabeza provoca al Gobierno municipal: Movilidad.

Es licenciada en Ciencias de la Información por la UPV/EHU y trabajó en el gabinete de comunicación del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente que dirijía Arantxa Tapia en el Gobierno Vasco del anterior lehendakari Iñigo Urkullu.