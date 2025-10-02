Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti.

Jon Insausti se perfila como relevo

El actual concejal de Cultura, Euskera y Turismo, se perfila como el candidato del PNV para las elecciones municipales de 2027

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:01

Tras la renuncia de Eneko Goia a la Alcaldía de Donostia, el PNV debe buscar un nuevo candidato para las elecciones municipales de mayo de ... 2027. Los nombres que cobran mayor relevancia son los de Jon Insausti y Olatz Yarza. Ambos son ya parte del equipo municipal que comanda Goia. Insausti ocupa el cargo de concejal de Cultura, Euskara y Turismo, y Yarza es concejala de Movilidad y Transporte Sostenible.

