Goia: «En el PNV hay cantera y se tiene que hacer una apuesta de futuro»

Eneko Goia dejará la Alcaldía de San Sebastián a mitad de legislatura, y lo hará con la tranquilidad de cerrar una etapa. «Satisfecho», como ... él mismo ha dicho, porque los proyectos de ciudad, «que son lo importante», seguirán adelante y lo harán de la mano de un gobierno al que reconoce estar «haciendo muy bien» las cosas. «En el PNV hay cantera y se tiene que hacer una apuesta de futuro», ha asegurado.

Respecto a quién le sucederá, Goia ha respondido que «esa no es una cuestión que me corresponda a mí. Yo he sido candidato; ahora anuncio que pongo fin. La decisión sobre quién deba ser corresponde al partido. Ellos lo decidirán y lo comunicarán cuando sea oportuno». Según fuentes conocedoras del proceso interno consultadas por este periódico, el nombre elegido es el de Jon Insausti, que ocupa el cargo de concejal de Cultura, Euskera y Turismo. Aunque será el nuevo alcalde, durante unos días Nekane Arzallus será la alcadesa accidental y estará al frente del consistorio hasta el nombramiento oficial de Insausti. La elección del nuevo alcalde debe hacerse en un plazo de diez días hábiles, que podría ser en un pleno extraordinario o en ordinario de octubre.

Desde que Goia asumió la alcaldía, hace ya diez años, había fijado en su horizonte el 2025. «Una vez me preguntaron si pensaba ser un alcalde eterno, y dije que no», ha recordado. «Siempre hay razones para seguir, pero la inercia es peligrosa. Si uno no entiende que lo suyo es un ciclo y que lo importante son los proyectos, corre el riesgo de confundir la persona con la ciudad. No hay que olvidarse de las promesas con las que uno comenzó. Además, en mi partido hay cantera, y debe llegar el momento de apostar por ella», ha detallado.

Su decisión de dejar el cargo a mitad de legislatura no ha sido repentina. «Creo que es un buen momento. Aunque el Topo y la estación aún no estén terminados, sí están encarrilados. Por eso quiero decir, y lo repito, que en 2027 no me presentaré y que otra persona debe tomar el relevo. Hay equipo, hay banquillo, y no tengo ni miedo ni preocupación».