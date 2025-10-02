Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nekane Arzallus hace un selfie con Goia y el resto de concejales del grupo municipales EFE

Goia: «En el PNV hay cantera y se tiene que hacer una apuesta de futuro»

El edil deja su cargo después de tres legislaturas «satisfecho» con el gobierno actual que hace las cosas «muy bien»

Beatriz Campuzano

Beatriz Campuzano

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:13

Comenta

Eneko Goia dejará la Alcaldía de San Sebastián a mitad de legislatura, y lo hará con la tranquilidad de cerrar una etapa. «Satisfecho», como ... él mismo ha dicho, porque los proyectos de ciudad, «que son lo importante», seguirán adelante y lo harán de la mano de un gobierno al que reconoce estar «haciendo muy bien» las cosas. «En el PNV hay cantera y se tiene que hacer una apuesta de futuro», ha asegurado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  5. 5 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  6. 6

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  7. 7 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  8. 8

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  9. 9

    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el Â«negocio con el genocidioÂ»
  10. 10 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Goia: «En el PNV hay cantera y se tiene que hacer una apuesta de futuro»

Goia: «En el PNV hay cantera y se tiene que hacer una apuesta de futuro»