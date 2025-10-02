Goia dejará la Alcaldía de Donostia y no se presentará a la reelección

Javier Roldán Moré San Sebastián Jueves, 2 de octubre 2025, 09:41 | Actualizado 10:13h. Comenta Compartir

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, dejará la Alcaldía y no se presentará a la reelección como aspirante del PNV en las elecciones municipales previstas para 2027. Según ha adelantado este periódico, el primer edil donostiarra va a renunciar al cargo antes de que finalice la actual legislatura, por lo que no aspirará a un cuarto mandato, lo que abre la vía para un relevo en la candidatura del partido jeltzale.

Goia, al frente del Ayuntamiento de San Sebastián desde 2015, comparecerá este mismo jueves a las 11.00 horas, junto a su grupo municipal, para dar cuenta en primera persona de esta decisión y explicar el procedimiento que ahora se abre para su relevo.

Como posible sustituto suena en las quinielas Jon Insausti, concejal de Cultura, Euskera y Turismo; un nombre al que también se ha sumado en las últimas horas Olatz Yarza, concejala de Movilidad y Transporte Sostenible. Aunque será la ejecutiva de Gipuzko Buru Batzar (GBB) quien tome la decisión final.

En los círculos políticos de la ciudad ya se llevaba tiempo especulando con esta noticia debido al desgaste que supone la gestión municipal y que ya se plasmó en las últimas elecciones municipales del 2023, cuando Goia venció por la mínima con un apreciable descenso de votos.

En coalición con el PSE-EE durante todos sus mandatos, Goia recuperó en 2015 la Alcaldía de San Sebastián para el PNV tras cuatro años en los que gobernó EH Bildu y el largo periodo del socialista Odón Elorza al frente del consistorio. Ahora, Goia renunciará a la Alcaldía para dar paso a un relevo en el partido jeltzale.

Entre sus principales hitos como alcalde de la ciudad está la compra de los terrenos de los Cuarteles de Loiola con los que se prevé la construcción de 1.700 viviendas protegidas.

