Eneko Goia, en su comparecencia de este jueves en el Ayuntamiento de Donostia EFE

La carta de Goia a los empleados municipales: «He sentido la colaboración, el compromiso y el impulso de todos»

El primer edil donostiarra agradece a los trabajadores del Ayuntamiento su labor durante su mandato de 10 años: «Juntos hacemos esta ciudad todos los días»

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:38

Eneko Goia ha remitido una carta de despedida y agradecimiento a sus empleados justo en el momento en el que comparecía para anunciar que renuncia ... a su cargo de alcalde de San Sebastián dos años antes del fin de su mandato. «Guardaré en mi corazón los días vividos durante estos años, muchos de ellos inolvidables», revela el regidor donostiarra, que aprovecha para anunciar que el del 16 de octubre será su último Pleno de Política General.

