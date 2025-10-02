La carta de Goia a los empleados municipales: «He sentido la colaboración, el compromiso y el impulso de todos»

Eneko Goia ha remitido una carta de despedida y agradecimiento a sus empleados justo en el momento en el que comparecía para anunciar que renuncia ... a su cargo de alcalde de San Sebastián dos años antes del fin de su mandato. «Guardaré en mi corazón los días vividos durante estos años, muchos de ellos inolvidables», revela el regidor donostiarra, que aprovecha para anunciar que el del 16 de octubre será su último Pleno de Política General.

En esa misiva, Goia se muestra «feliz» y «privilegiado» por haber podido vivir la «experiencia apasionante» de ser alcalde de Donostia durante los últimos 10 años y de trabajar en el Ayuntamiento en los últimos 14. «Ser alcalde de su ciudad es el honor más grande que puede tener un donostiarra», afirma.

Carta de Goia a los empleados municipales

Admite Goia que en este tiempo ha vivido «momentos buenos y no tan buenos», pero en todo caso ha hecho partícipes a los empleados municipales de su labor al frente del Ayuntamiento de San Sebastián, a los que agradece «la colaboración, el compromiso y el impulso de todos».

El deseo del alcalde es que su salida no origine cambios en la manera de funcionar, el trabajo y los planes establecidos en el Ayuntamiento: «Te invito a seguir desempeñando esta labor en el futuro, como trabajador municipal, con responsabilidad y vocación de servicio público», insta el alcalde a todos los componentes de la estructura municipal tras agradecerles su labor durante esta última década. «El esfuerzo de todos y todas es necesario para seguir construyendo una Donostia mejor», concluye Goia.

La carta íntegra del Alcalde

Me dirijo a ti para comunicarte que el próximo 16 de octubre será mi último Pleno de Política General. Después de catorce años en el Ayuntamiento, diez de ellos como alcalde, llega la hora de dar por concluida mi andadura.

Ser alcalde de su ciudad es el honor más grande que puede tener un donostiarra. Guardaré en mi corazón los días vividos durante estos años, muchos de ellos inolvidables. Poder contribuir desde el Ayuntamiento a trabajar por la ciudad de mi vida ha sido una experiencia apasionante que me hace sentir feliz y privilegiado.

En este tiempo he vivido momentos de todo tipo, buenos y no tan buenos. En el camino, sin embargo, siempre he sentido la colaboración, el compromiso y el impulso de todos los que trabajamos en la estructura municipal. Creo que, independientemente de nuestras propias ideas y convicciones, todos compartimos un objetivo: trabajar por las donostiarras y los donostiarras.

Quiero agradecerte el trabajo que has realizado durante todos estos años. Y te invito a seguir desempeñando esta labor en el futuro, como trabajador municipal, con responsabilidad y vocación de servicio público.

Juntos hacemos esta ciudad todos los días, porque el esfuerzo de todos y todas es necesario para seguir construyendo una Donostia mejor.

Será difícil despedirme de todos y todas, uno a uno, Por ello, mediante esta carta quiero expresarte mi agradecimiento más sincero.