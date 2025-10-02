La rueda de prensa de Eneko Goia, en directo
El alcalde de San Sebastián anuncia que renuncia a su cargo dos años antes de que acabe la legislatura
San Sebastián
Jueves, 2 de octubre 2025, 10:33
Eneko Goia anuncia este miércoles que renuncia a su cargo como alcalde de San Sebastián dos años antes del fin de su mandato. El primer edil donostiarra expone públicamente las razones que le llevan a esta decisión.
10:32
Tras la renuncia de Eneko Goia a la Alcaldía de Donostia, el PNV debe buscar un nuevo candidato para las elecciones municipales de mayo de 2027. Los nombres que cobran mayor relevancia son los de Jon Insausti y Olatz Yarza. Ambos son ya parte del equipo municipal que comanda Goia.
10:31
El anterior mandato no fue fácil para el jeltzale ni en lo personal ni en lo político. Pero Goia supo mantenerse impertérrito al mando del timón donostiarra con una mezcla de moderación en las formas, claridad en los objetivos y templanza ante las sucesivas tempestades. Hoy ya casi nadie se acuerda de todo aquello, pero el Covid supuso un antes y un después. Tuvo que suspender dos tamborradas -su decisión más difícil, explicaban entonces en su entorno-, lidiar con las medidas que debía adoptar el transporte público, los polideportivos o decidir si cancelar o no la Semana Grande, y ha tenido que replantear presupuestos municipales y posponer proyectos.
10:26
También ha tenido que abordar cuestiones que preocupan, y cada vez más, a la ciudadania como la creciente sensación de inseguridad y los problemas de acceso a la vivienda. El edil admitió en el foro de DV de hace unas semanas que esta cuestión es «nuestra prioridad en este momento y deberá seguir siéndolo en el futuro».
10:24
Tras más de una década al frente del Ayuntamiento, el alcalde ha tenido que afrontar grandes retos. Entre ellos destaca su «mayor hito», como él mismo calificó, que corresponde a la compra de los cuarteles de Loiola. Apostar por este desarrollo urbano fue una prioridad en su mandato y por eso dio «prioridad a esta operación por encima de otras cuestiones».
10:05
Egun on!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco de la rueda de prensa en la que Eneko Goia anunciará que abandona la alcaldía de San Sebastián.
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
-
1
-
2
- 3 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
- 4 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
-
5
-
6
-
7
- 8 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»
-
9
- 10 Goia dejará la Alcaldía de Donostia y no se presentará a la reelección
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.