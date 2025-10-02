La rueda de prensa de Eneko Goia, en directo

10:31

El anterior mandato no fue fácil para el jeltzale ni en lo personal ni en lo político. Pero Goia supo mantenerse impertérrito al mando del timón donostiarra con una mezcla de moderación en las formas, claridad en los objetivos y templanza ante las sucesivas tempestades. Hoy ya casi nadie se acuerda de todo aquello, pero el Covid supuso un antes y un después. Tuvo que suspender dos tamborradas -su decisión más difícil, explicaban entonces en su entorno-, lidiar con las medidas que debía adoptar el transporte público, los polideportivos o decidir si cancelar o no la Semana Grande, y ha tenido que replantear presupuestos municipales y posponer proyectos.