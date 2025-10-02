La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo

El inesperado anuncio de Eneko Goia de que dejará la Alcaldía y no se va a presentar a la reelección en las próximas elecciones municipales, ... tal y como ha adelantado este periódico, coloca la elección de la próxima Alcaldía en un territorio de disputa reñida, quizá la más abierta de los últimos años. Después de tres legislaturas, Goia ha comunicado su decisión a su partido, el PNV, que ahora deberá pensar en el candidato o la candidata que le releve al frente de la lista jeltzale en mayo de 2027. El 'delfín' en los últimos meses ha sido el concejal de Cultura, Jon Intxausti, que pretendería insuflar un aire de relevo generacional. Es donostiarra, nacido en 1989, ha sido desde el 2015 edil en la Corporación donostiarra y desde 2019 delegado de Cultura.

La salida de Goia cierra una etapa iniciada en 2015, cuando el PNV recuperó la Alcaldía tras ganar a Juan Karlos Izagirre, de EH Bildu, que había sido el primer regidor desde 2011, cuando por sorpresa ganó los comicios municipales y desplazó de la Alcaldía al socialista Odón Elorza, que llevaba 20 años al frente del Ayuntamiento.

Con la salida del actual alcalde -que era una de las posibilidades- la disputa municipal en San Sebastián se enciende considerablemente y sube de temperatura para ponerse al rojo vivo. De entrada porque en las últimas elecciones, el descenso de los jeltzales -que ganaron en las urnas y por 120 votos lograron el noveno concejal- colocó a EH Bildu a 1.000 papeletas de lograr la primacía y al PSE le dejó muy cerca de obtener su sexto edil, precisamente a falta de los mismos sufragios con los que los jeltzales al final lo lograron. Estos datos demuestran una notable rivalidad que puede variar en función de la participación electoral.

La pugna se presenta reñida y, aunque EH Bildu necesita aliados para alcanzar la cifra mágica de los 14 concejales que le daría la mayoría absoluta -y, a priori, no los tiene- el PNV tendrá que apostar fuerte por su nuevo cartel electoral. La coalición independentista tendrá que decidir además si mantiene como cartel electoral a Izagirre u opta por la renovación. La portavoz en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, o la portavoz en el Parlamento Vasco, Nerea Kortajarena, figuran en las quinielas de los hipotéticos relevos.

También los socialistas darán una seria batalla, conscientes de que se les abre una oportunidad única para salir a ganar la Alcaldía y recuperarla tras la época de Elorza entre 1991 y 2011. El PSE decidirá su cartel electoral mediante el sistema de primarias. La actual portavoz del grupo, Ane Oyarbide, podría ser la candidata en los comicios pero tampoco se excluyen otras posibilidades como las de la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, o la del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso.

El contexto del relevo de Goia viene marcado por el desgaste en la gestión tras una década en la que el proceso de cambio que experimenta la ciudad ha venido acompañado de una percepción de incomodidad en un sector de la ciudadanía. El paisaje de los problemas es bastante similar al de otras ciudades. La sensación de saturación en el desarrollo turístico, la cronificación de las obras en el centro de la ciudad, el drama de la falta de vivienda accesible -con incidencia en las clases medias y en los jóvenes- dibujan un panorama que necesita tiempo para que las medidas puestas en marcha surtan efecto. Si bien la revolución que supondrá el nuevo Topo o las futuras viviendas en Loiola serán bazas que los candidatos puedan exhibir en mayo de 2027, aun faltan dos años para ello. En todo caso, el futuro no está escrito y la pugna se presenta emocionante.