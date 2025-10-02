Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goia, con la makila tras ganar las elecciones de 2023.

La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo

La salida de Goia abre de forma inesperada el baile de los candidatos para la Alcadía de San Sebastián

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:29

El inesperado anuncio de Eneko Goia de que dejará la Alcaldía y no se va a presentar a la reelección en las próximas elecciones municipales, ... tal y como ha adelantado este periódico, coloca la elección de la próxima Alcaldía en un territorio de disputa reñida, quizá la más abierta de los últimos años. Después de tres legislaturas, Goia ha comunicado su decisión a su partido, el PNV, que ahora deberá pensar en el candidato o la candidata que le releve al frente de la lista jeltzale en mayo de 2027. El 'delfín' en los últimos meses ha sido el concejal de Cultura, Jon Intxausti, que pretendería insuflar un aire de relevo generacional. Es donostiarra, nacido en 1989, ha sido desde el 2015 edil en la Corporación donostiarra y desde 2019 delegado de Cultura.

