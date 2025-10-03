Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Insausti, el 'delfín' del relevo generacional

El 'running' es la pasión de Jon Insausti y este año completará su décima Behobia. La Tamborrada su fiesta favorita, en la que ha desfilado junto a Goia

Ander Balanzategi

San Sebastián

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:37

El cambio en la Alcaldía de Donostia no supondrá la llegada de una cara nueva a los pasillos y despachos del edificio consistorial. Todo lo ... contrario. Jon Insausti, que será el relevo de Eneko Goia, llegó a Alderdi Eder hace ya una década. A pocas calles ha transcurrido su infancia y juventud, ya que es natural de la Parte Vieja, y actualmente vecino de Alza. Un tímido donostiarra de 36 años acostumbrado a madrugar para cumplir con las sesiones de 'running', apasionado de la Tamborrada e interesado por la lectura. Se afilió al partido con 20 años y trabajó mano a mano con Goia desde la campaña electoral que auparía en 2015 al hasta ahora alcalde. Una colaboración que les ha llevado a construir, según aseguran desde el partido, «una gran amistad» y que ha convertido a Insausti en el 'delfín' de Eneko Goia.

