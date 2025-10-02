Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ane Oyarbide saluda a Goia tras la rueda de prensa en la que ha anunciado que dejará el cargo. Arizmendi

PNV, PSE y PP destacan la labor de Goia, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos critican su gestión

Los grupos municipales en el Ayuntamiento de San Sebastián han manifestado su respeto a la decisión del alcalde, pero cada uno ha mostrado una primera reacción muy diferente

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Los grupos municipales en el Ayuntamiento de San Sebastián han manifestado su respeto a la decisión de Goia de dejar la Alcaldía, pero cada ... uno ha mostrado una primera reacción muy diferente. Han destacado desde el reconocimiento de que «es un líder generoso y ejemplar», expresado a este periódico por Jon Insausti (PNV), quien tomará su relevo como alcalde de Donostia y la confianza en que el proyecto de gobierno de coalición sigue adelante, manifestada por el PSE. Desde el PP han agradecido a Goia los años «de compromiso», mientras que los otros dos grupos de la oposición se han mostrado más críticos. EH Bildu ha señalado que «su marcha no va a poner fin a la desafección que existe entre la ciudadanía desde hace tiempo», y desde Elkarrekin Podemos han señalado «deja un legado cuyo balance es francamente negativo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  3. 3

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  4. 4

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  5. 5

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  6. 6

    Israel concluye la interceptación de la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 400 activistas a Europa
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9 Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el «negocio con el genocidio»
  10. 10 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco PNV, PSE y PP destacan la labor de Goia, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos critican su gestión

PNV, PSE y PP destacan la labor de Goia, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos critican su gestión