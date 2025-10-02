PNV, PSE y PP destacan la labor de Goia, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos critican su gestión

Los grupos municipales en el Ayuntamiento de San Sebastián han manifestado su respeto a la decisión de Goia de dejar la Alcaldía, pero cada ... uno ha mostrado una primera reacción muy diferente. Han destacado desde el reconocimiento de que «es un líder generoso y ejemplar», expresado a este periódico por Jon Insausti (PNV), quien tomará su relevo como alcalde de Donostia y la confianza en que el proyecto de gobierno de coalición sigue adelante, manifestada por el PSE. Desde el PP han agradecido a Goia los años «de compromiso», mientras que los otros dos grupos de la oposición se han mostrado más críticos. EH Bildu ha señalado que «su marcha no va a poner fin a la desafección que existe entre la ciudadanía desde hace tiempo», y desde Elkarrekin Podemos han señalado «deja un legado cuyo balance es francamente negativo».

Jon Insausti PNV «Ha demostrado poner por delante a la ciudad y los intereses de la ciudad»

El actual portavoz del PNV en el Ayutamiento, Jon Insausti, y relevo de Goia, ha manifestado a este periódico que la decisión de que quién será la persona que relevará al regidor donostiarra, Eneko Goia, lo decidirá el partido «entre hoy y mañana». «Y hasta que el partido no diga nada, hasta que no se posicione, todo está abierto».

Insausti ha remarcado que «la política no son mandatos, son ciclos». «Creo que tan importante es empezar como terminar», ha añadido. En palabras del portavoz jeltzale, «no es habitual que hoy por hoy un político tenga esa conciencia. Creo que Eneko sí ha demostrado en este caso poner por delante a la ciudad y los intereses de la ciudad. Así que por esa parte creo que es un líder generoso y ejemplar».

Aitor Esteban PNV «Muchas gracias en nombre del PNV»

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha escrito en su cuenta de X un agradecimiento a Goia por sus diez años de trabajo por los donostiarras. «Hemos sido compañeros de viaje en nuestras tareas y sobre todo en la consecución de los cuarteles de Loiola, pero también en otros proyectos», ha remarcado para añadir que «la Donostia de 2025 es mejor que la de 2015», cuando finalizó el mandato de EH Bildu. «Muchas gracias en nombre del PNV», ha expresado Esteban.

EH Bildu «Su marcha no va a poner fin a la desafección que existe entre la ciudadanía desde hace tiempo»

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián ha señalado que la marcha de Goia «no va a poner fin a la desafección que existe entre la ciudadanía donostiarra desde hace tiempo», porque «el cambio de persona no supone un cambio de proyecto». En un comunicado, EH Bildu ha mostrado su «respeto» por la decisión anunciada por el todavía alcalde. «El cambio de persona no supone un cambio de proyecto y, precisamente, Eneko Goia así lo ha ratificado en sus declaraciones, en las que ha apostado por el continuismo», ha considerado la formación soberanista. .

EH Bildu prevé que «el sucesor o sucesora seguirá aplicando las mismas políticas porque el programa de Gobierno sigue siendo el mismo», al tiempo que ha mostrado su «preocupación» por «la falta de autocrítica de Eneko Goia después de haber situado a Donostia en la dirección equivocada tras diez años aplicando determinadas políticas».

La formación soberanista ha denunciado que el proyecto liderado por Goia ha hecho «un esfuerzo por las élites y ciertos intereses particulares». «Se ha hecho más mirando hacia afuera que hacia los donostiarras», han insistido desde EH Bildu. Por esta razón, ha reclamado «un cambio de modelo» que, a su juicio, únicamente llegará con «un cambio de Gobierno». «El cambio de rumbo que necesita Donostia vendrá de la mano de EH Bildu», concluye el comunicado.

PSE Ane Oyarbide «Es cierto que la cabeza cambia, pero no el proyecto que tenemos que llevar adelante»

La teniente de alcalde y portavoz del PSE en el consistorio, Ane Oyarbide, ha conocido por el propio Goia su decisión de dejar la Alcaldía de San Sebastián, y la noticia que iba a dar después en la rueda de prensa, gesto que ha agradecido, pero no se ha mostrado sorprendida por la decisión de Goia, ya que «el run run estaba en la calle desde hace meses»

Ha recordado que los socialistas tienen un acuerdo de gobierno que pactaron y firmaron al inicio de legislatura. «Es cierto que la cabeza cambia, pero no el proyecto que tenemos que llevar adelante y en el que vamos a trabajar para hacer una ciudad mejor. Para nosotros lo más importante es la ciudad. Cambiará el liderazgo del PNV pero no el proyecto», ha remarcado.

PP Borja Corominas «Hoy es un día de agradecerle todo el trabajo que ha hecho todos estos años»

El portavoz del PP, Borja Corominas, se ha enterado por la prensa de la noticia y ha confesado que le ha pillado «por sorpresa». El concejal popular ha dicho que hoy se quería limitar a centrarse en Eneko Goia y en su figura como alcalde. «Ser alcalde de tu ciudad es un enorme privilegio, pero también conlleva una enorme responsabilidad y mucho desgaste personal. Yo siempre he admirado enormemente a todas aquellas personas que asumen ese compromiso con sus vecinos y con sus vecinas. Creo que es un rol muy intenso». En ese sentido, ha añadido que «hoy es un día de agradecerle a Eneko Goia todo el trabajo que ha hecho todos estos años, el compromiso que ha tenido con su ciudad y con todos sus vecinos. Ya habrá tiempo de otras cosas, pero hoy no me quiero salir de ahí», ha expresado para añadir que quería «simplemente felicitarle a Eneko, a todo su grupo y al PNV, que también le ha apoyado durante todos estos años».

Corominas, que ha sido uno de los primeros en compartir unas palabras con Goia tras la rueda de prensa, ha asegurado que habrá tiempo de hablar con él más pausadamente, «de darle un abrazo, de despedirse de la manera más cordial, más correcta posible».

Ha reconocido que «lógicamente», el recorrido de todas las personas «tiene luces y sombras», pero que hoy es el día de poner en valor «el compromiso personal y que el desgaste personal que implica ser alcalde, es enorme». «Yo a veces lo noto como portavoz del PP, imagínate como alcalde de San Sebastián», ha apuntado.

Elkarrekin Podemos Víctor Lasa «Deja un legado cuyo balance es francamente negativo para la ciudad»

El portavoz de Elkarrekin Podemos, Víctor Lasa, que también se ha enterado por la prensa, ha explicado que «no intuía» que fuera a dar ese paso antes de finalizar su legislatura, aunque sí que se hallaba ante «un final de ciclo». Lasa ha expresado que respeta su decisión personal y que le desea «lo mejor», pero ha sido muy crítico con Goia de quien ha dicho que «deja un legado cuyo balance es francamente negativo para la ciudad, la situación de la vivienda no ha hecho más que empeorar, el turismo también y muchos proyectos de vida en la ciudad no continúan por las decisiones tomadas durante su gobierno».

Sobre qué espera de ahora en adelante, ha manifestado que es «irrelevante quién le sustituya porque esperamos continuidad de las nuevas políticas que nos han llevado a este punto». No ha querido aventurar quién será su relevo. «No me corresponde especular, pero en mi opinión, quien sea, seguirá siendo un delegado de Sabin Etxea, que es lo que ha sido Goia en ese sentido y las decisiones seguirán siendo probablemente tomadas lejos de este ayuntamient», ha afeado.