Las exhibiciones de Arraun y Orio dejan ambas Banderas de La Concha en Gipuzkoa cinco años después La 'Lugañene' no ha tenido tampoco rival en esta segunda jornada, mientras que los de Gorka Aranberri han destrozado a Zierbena

Cinco años después, las Banderas de la Concha se quedan en casa. Arraun Lagunak y Orio han cumplido con su favoritismo en la bahía donostiarra y tras adjudicarse las ligas Euskotren y Eusko Label no han dado margen a la sorpresa y se han hecho con la 'Olimpiada del Remo'. Por primera vez desde 2020, en aquel año fueron Hondarribia en categoría masculina y Orio en femenina, por lo que cinco años después nuevos y nuevas protagonistas han dejado en Gipuzkoa la bandera con más pedigrí del año.

Arraun Lagunak ha dado un recital en los dos fines de semana. No solo conservó la ventaja de diez segundos con la que partía sobre Tolosaldea sino que la amplió en este segundo domingo. Metió ocho segundos más en un segundo largo que fue un disfrute para la cuadrilla donostiarra. La 'Lugañene' ha demostrado que anda en ría, en mar tranquilo o con olas, como ha sido hoy. Uno de los nombres propios es el de su técnico Juan Mari Etxabe, que suma ya tantas banderas como Batista Oliden.

Y una vez han salido las chicas de Arraun del agua, ha llegado la exhibición de la 'San Nikolas' de Orio, que no ha dejado ningún margen a una posible victoria o de Zierbena, que partía con su mismo tiempo, o de Bermeo, que llevaba una desventaja de cinco segundos.

Orio se ha adjudicado la Bandera de La Concha con enorme autoridad tras imponerse con claridad sobre Zierbena en esta segunda jornada. Los aguiluchos ya tienen la 33 completando una temporada perfecta en la que lo han ganado todo. Zierbena vuelve a firmar otro segundo puesto y deberán seguir esperando su primera victoria en Donostia. Doce segundos ha sido la ventaja que ha sacado Orio a Zierbena en esta segunda jornada.

Y en este caso, mención especial también para Gorka Aranberri, el patrón que suma ya diez Banderas de la Concha con lo que supera a toda una leyenda como Aita Manuel que también se impuso en diez ediciones, nueve de ellas como timonel de la 'Libia' de San Pedro y una como remero. Aranberri lo ha logrado partroneando a Urdaibai (7), Santurtzi (1) y Orio (2).