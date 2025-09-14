Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aranberri celebra su triunfo en La Concha ARIZMENDI
Orio gana la Bandera de La Concha

Gorka Aranberri: «Diez Conchas es un número muy grande»

Orio conquista su 33 Bandera de La Concha, la décima de su patrón, y apunta a un hito histórico con la mirada puesta en las dos regatas que quedan

Álvaro Guerra

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:41

Tocaron la gloria. Después de ocho años, Orio ha conseguido su 33 Bandera de la Concha. Eran los favoritos. La presión pesaba sobre ellos ... pero han solventado la tanda de honor con creces con un tiempo de 19:36:00 y sacando 12 segundos de diferencia a Zierbena, la máxima aspirante tras la 'San Nikolas'.

