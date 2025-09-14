Gorka Aranberri: «Diez Conchas es un número muy grande»

Tocaron la gloria. Después de ocho años, Orio ha conseguido su 33 Bandera de la Concha. Eran los favoritos. La presión pesaba sobre ellos ... pero han solventado la tanda de honor con creces con un tiempo de 19:36:00 y sacando 12 segundos de diferencia a Zierbena, la máxima aspirante tras la 'San Nikolas'.

El patrón Gorka Aranbarri ha sido el primero en poner en palabras lo que han logrado hoy: «Diez Conchas es un número muy grande». Tras recordar las dudas que dejó el pasado domingo, ha querido recalcar que el equipo «se quedó con sensaciones raras». Pero la semana «ha venido bien y hemos encontrado la clave».

La emoción también se ha trasladado hasta el presidente, Jon Olasagasti, quien afirma «no haber visto la regata». Pero «una imágen vale más que mil palabras. Ha quedado muy claro lo que hemos hecho este años», ha querido subrayar.

Entre los protagonistas, el remero Ibon Arruti ha destacado la solidez de la 'San Nikolas' en la segunda jornada: «La semana pasada hicimos una muy buena regata, no hay más que ver los tiempos. Hoy el mar exigía otra remada, otra regata. Los nervios los hemos aplacado en el agua. Hemos remado muy bien».

Eso sí, aquí no hay descanso. Tal y como dice el oriotarra, «hoy disfrutaremos, mañana correremos para sudar y el miércoles ya empezaremos a preparar lo próximo». Y es que Orio, con las jornadas que quedan, puede hacer un «récord histórico» para batir el récord de triunfos logrados por Urdaibai en 2024.

Por otro lado, Adur Tapia, compañero de Arruti en la trainera, no ha querido olvidarse de sus mayores contrincantes: «Todo el verano hemos sido superiores a Zierbena. Pero ellos también le han dado un buen final a la temporada y sabíamos que lo de hoy iba a ser muy duro contra ellos».