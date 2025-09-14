Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Orio celebra la victoria.

Ver 21 fotos
Orio celebra la victoria. Arizmendi
Regata masculina

Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha

La 'San Nikolas' se impone en la segunda jornada con enorme autoridad sobre Zierbena, confirmando que son la mejor tripulación del Cantábrico

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:01

Orio se ha adjudicado la Bandera de La Concha con enorme autoridad tras imponerse con claridad sobre Zierbena en esta segunda jornada. Los aguiluchos ... ya tienen la 33 completando una temporada perfecta en la que lo han ganado todo. Zierbena vuelve a firmar otro segundo puesto y deberán seguir esperando su primera victoria en Donostia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2 La Real salda una deuda con Toshack
  3. 3 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  4. 4 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  5. 5 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  8. 8 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  9. 9

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  10. 10

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha