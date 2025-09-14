Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha

Orio se ha adjudicado la Bandera de La Concha con enorme autoridad tras imponerse con claridad sobre Zierbena en esta segunda jornada. Los aguiluchos ... ya tienen la 33 completando una temporada perfecta en la que lo han ganado todo. Zierbena vuelve a firmar otro segundo puesto y deberán seguir esperando su primera victoria en Donostia.

Orio, que ha alineado la misma tripulación que el domingo pasado, ha comenzado como acostumbra, con un ritmo de paladas muy alto que enseguida le ha permitido disfrutar de un segundo sobre su gran rival, Zierbena, mientras Urdaibai y Donostiarra comenzaron a ceder.

A la altura de la isla la 'San Nikolas' picó otro segundo más sobre los galipos que fueron cinco a poco más de 1.000 metros de la ciaboga, donde los de Gorka Aranberri viraron con siete de renta sobre Zierbena, ocho sobre Getaria, ganadora de la primera tanda, 12 sobre Donostiarra y 15 sobre Urdaibai.

La Bandera de La Concha iba camino a Orio, más aún cuando la ventaja creció hasta los nueve segundos en los primeros metros en popare.

La renta era tal a la altura de Bantxa que Orio pudo disfrutar ya en la bahía de un triunfo muy esperado. Ocho años después los aguiluchos vuelven a reinar en La Concha. La ansiada 33. Zierbena vuelve a ser segunda, con Urdaibai tercera y Donostiarra cuarta.

Aranberri supera a Aita Manuel

Con el triunfo de Orio Gorka Aranberri suma su décima victoria en la Bandera de La Concha, todas ellas como patrón, con lo que supera a toda una leyenda como Aita Manuel que también se impuso en diez ediciones, nueve de ellas como timonel de la 'Libia' de San Pedro y una como remero. Aranberri lo ha logrado partroneando a Urdaibai (7), Santurtzi (1) y Orio (2).

Por su parte Iker Zabala, entrenador de Orio, alcanza las once victorias en la bahía como remero en Urdaibai y técnico en Santurtzi, Urdaibai y Orio, situándose a dos triunfos de Batista Oliden y Juan Mari Etxabe.

Hoy Iker Zbala ha vuelto a alinear a Gorka Aranberri como patrón, con Mikel Lizarralde, Adur Tapida, Óscar Medina, Adrián González, Iñaki Elorza y Aitzol Elu en la banda de estribor y Ander Zabala, Leandro Salvagno, Jon Urresti, Beñat Egiazu, Jon Lizarralde y Martxel Aldai en la de babor, con Ibon Arruti como proel.

Getaria, sin rival

En la primera tanda Getaria salió muy fuerte, distanciando enseguida a Hondarribia, Lekittarra y San Juan. A 1.000 metros de la ciaboga la 'Ama Guadalupekoa' comenzó a ceder, mientras los de Osertz Aldai se echabron encima de la 'Esperantza'.

Fue a 200 metros de realizar la maniobra cuando Lekittarra se situó como proa de regata druante unos segundos, pero de ahí hasta la salida de la ciaboga Getaria le metió cinco segundos a los vizcaínos y nueve a Hondarribia y San Juan, que viraron a la par.

Los de Jon Larrañaga, en popare, consolidaron su posición aún más. Lekitarra se quedó en tierra de nadie en segunda posición, mientras por detrás Sn Juan y Hondarribia pelearon por no ser últimas en la tanda

Así que Getaria ganó con autoridad, con Lekittarra a 12, San Juan a 19 y Hondarribia a 21.