Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina Consulta los tiempos oficiales de la segunda jornada de la Bandera de La Concha 2025, así como las clasificaciones en categoría masculina

Consulta en detalle todas las clasificaciones de la Bandera de La Concha 2025 al término de cada tanda, con los tiempos oficiales y las diferencias entre traineras. Todos los resultados de la categoría masculina:

Clasificación general

Clasificación segunda jornada

Clasificación primera jornada

Clasificatoria masculina