Gorka Aranberri Etxeberria (Zarautz, 1987) cruzó este domingo la línea que separa la grandeza de la leyenda. Con su décima Bandera de La Concha superó al histórico Aita Manuel para convertirse en el gobernador de la bahía de La Concha, escenario que ha sabido domar hasta hacerlo suyo. A sus 38 años ha convertido lo excepcional en rutinario y nadie es capaz de adivinar hasta dónde puede llegar, aunque él no se cansa se repetir una frase: «En pocos años he ganado demasiado y todo esto no es normal».

La excepcionalidad siempre ha formado parte de la vida de este ingeniero eléctrico desde que de niño se situó al frente de un batel junto a cuatro compañeros de la ikastola Salbatore Mitxelena. «Algunos amigos remaban en Zarautz y, como era pequeño y delgado, me dijeron que me apuntara y empecé a patronear un batel con el que ganamos bastantes regatas», ha contado.

En Zarautz fue aprendiendo el oficio porque aunque uno nazca patrón, hay que hacerse. «Cuando empecé no sabía nada. Un patrón se va haciendo. No llega aprendido, va aprendiendo con los años. Y en ese aprendizaje es imprescindible tener una mentalidad abierta».

El patrón de la Bandera de La Concha GORKA ARANBERRI Patrón de Orio Zarautz, 1987 (38 años) Banderas 10 Su trayectoria Urdaibai Orio Santurtzi Bandera de La Concha 2015 2017 2022 2011 2019 2012 2013 2014 2016 2018 2020 2021 2023 2024 2025

Debutó 'txopa' de la Enbata con 14 años gracias a la intuición de José Ramón Mendizabal. «Zarautz era un equipo que estaba empezando. Yo era el entrenador y Gorka era un chavalín de 14 años que solía andar de patrón con algunos chavales que andaban en cadetes y juveniles. Nosotros teníamos solamente un patrón y aquel año nos clasificamos para la ACT, que entonces empezaba, y me hacía falta alguien. Al chaval siempre se le veía como muy avispado. No solamente en el agua, también en tierra. Se le veía como muy listo, como muy centrado. Siempre sabía donde estaban todas las cosas. Un día me decidí a ponerle en la popa de la trainera y la verdad es que desde el minuto uno se le vio que la gozaba», ha explicado.

Su debut en La Concha

Su primer contacto con la Bandera de La Concha se produce en 2006. En la primera jornada la 'Enbata' finaliza en quinta posición, a diez centésimas de Orio y de la tanda de honor. En la segunda, Zarautz gana la primera tanda y supera a Orio y a Pedreña en la clasificación para finalizar tercera tras Castro y Astillero.

No sorprende que años después Enrique López, su entrenador en Zarautz, le bautizara como el Messi del remo y que José Manuel Francisco le echara el ojo y se lo llevara a Urdaibai en 2011. Ese mismo verano conquista su primera Bandera de La Concha con remeros históricos como Alain Colunga, su compañero en Zarautz Bersaitz Azkue o Iker Zabala, entonces remero y con quien años más tarde forjaría un exitoso binomio.

En 2011 Aranberri ganó su primera Bandera con Urdaibai. J. HERRERO En 2021 se llevó la Bandera patroneando a Santurtzi. ARIZMENDI Aranberri posa con la Bandera tras ganar en 2023. ARIZMENDI

Aranberri permanece en la popa de la 'Bou Bizkaia' cinco años más y en 2013 sufre uno de sus golpes más duros en su carrera ya que tras ser los más rápidos en la primera jornada son descalificados en la segunda por un choque de palas con Hondarribia que da el triunfo a los verdes. Aquella experiencia le marcó profundamente y, de alguna forma, se desquitó ganando los tres años siguientes (2014, 2015 y 2016) con Jon Salsamendi como entrenador y con el que compartió cientos de horas en coche desde Zarautz a Bermeo.

Tras el último triunfo en La Concha, ese otoño Salsamendi decide poner punto final a su aventura en Bermeo alegando motivos personales y ficha por Orio, a donde llegaría Aranberri.

Su primera Bandera como patrón de Orio la ganó en 2016. J. M. LÓPEZ Llegada de la trainera al puerto tras la primera jornada en 2025. El equipo llegó primero a meta pero sufrió una sanción de 3 segundos que le hizo quedarse a una décima de Zierbena. SARA SANTOS

Si 2013 fue un año especialmente duro, 2017 fue todo lo contrario. Trabajar cerca de casa le permitió pasar muchas más horas con los suyos y seguir sumando triunfos como su quinta Bandera de La Concha que devolvía a Orio a lo más alto una década después. La victoria se gestó en una segunda jornada espectacular por el oleaje en la que el bote oriotarra remontó algo más de nueve segundos gracias a la maestría del patrón zarauzrtarra.

En 2021 Iker Zabala, que había dejado de remar para ser entrenador de Santurtzi, le ficha junto a varios remeros de renombre. «En el primer entrenamiento con la trainerilla nos dejó a todos asombrados. Cogía todas las olas y nos dimos cuenta de que era especial», ha contado Zabala. Allí suma su sexta Bandera de La Concha por apenas 48 centésimas de ventaja sobre Hondarribia, ganadora los tres años anteriores. Sin embargo, los problemas económicos de Santurtzi deshacen el proyecto y regresa a Urdaibai de la mano de Zabala.

Aita Manuel ganó 10 Banderas, todas con San Pedro, una como remero en 1899 y las demás como patrón entre 1917 y 1935. Era hasta ahora el patrón más laureado de la historia de la Bandera de la Concha. Aita Manuel patroneando a San Pedro.

Con los de Bermeo gana tres Banderas de forma consecutiva para igualar las nueve de Aita Manuel, al que ahora supera con Orio y de nuevo junto a Iker Zabala, que suma once. «Es el mejor que he conocido y he tenido a algunos patrones muy buenos como Lujanbio, Arego, Zurinaga, Garma...», ha dicho.

Aranberri ya es leyenda pero él no olvida de dónde viene y agradece a Zarautz, «la oportunidad que me dieron cuando aún era un paquete».