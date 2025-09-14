La decimotercera llega 39 años después

El próximo año se cumplirán 40 de la primera Bandera de La Concha que Juan Mari Etxabe (Oiartzun, 1966) ondeó en La Concha . Lo hizo como remero de San Juan, el club donde había comenzado dos años antes a remar animado por un compañero de trabajo que le decía que tenía cuerpo de remero. Casi cuatro décadas después Etxabe se mantiene en la cresta de la ola, ahora como entrenador. Suma 13 Banderas de La Concha e iguala a todo un mito como Batista Oliden, situándose a solo tres de José Luis Korta, su entrenador en Castro durante tres años. Si Korta tiene la peculiaridad de haberlas ganado como remero, patrón y entrenador, y Oliden las ha logrado todas como remero, Etxabe puede presumir de seguir siendo a día de hoy el único que ha logrado ganar la Bandera de La Concha tanto en chicos como en chicas. Y con cinco clubes diferentes. Casi nada.

Curiosamente este 14 se cumplen 39 años de su primer triunfo en la bahía donostiarra. Aquel día de 1986 un joven Juan Mari Etxabe ondeó por primera vez la Bandera de La Concha tras imponerse la 'Erreka' a Zumaia en las dos jornadas. «La del estreno no se olvida nunca, aunque tenía 19 años y no era consciente del logro. Tampoco había tenido una juventud muy entregada al remo porque empecé tarde a remar. El que era un aficionado acérrimo era mi padre. Yo me inicié con 17 años porque cuando empecé a trabajar un compañero me dijo que tenía cuerpo de remero y que me animara», recordaba el año pasado en DV.

Ese triunfo de San Juan no fue una victoria más. Hacía 33 años que la 'Erreka' no ganaba en la bahía y lo logró siendo la primera trainera en bajar de los veinte minutos, batiendo el récord del campo de regateo (19:49.87) que Zumaia había establecido dos años antes, y el de la doble jornada por 28 segundos (39:54.92) que tenía Santurtzi desde 1979.

Los más laureados de la Bandera de La Concha JUAN MARI ETXABE Entrenador de Arraun Lagunak Oiartzun, 1966 (59 años) Banderas 13 Etxabe en su época como remero de San Juan Su trayectoria San Juan Donibaneko Urdaibai Castro Santurtzi Arraun Lagunak Banderas de La Concha 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Entrenador 2015 2020 2025 Los más laureados de la Bandera de La Concha JUAN MARI ETXABE Entrenador de Arraun Lagunak Oiartzun, 1966 (59 años) Banderas 13 Etxabe en su época como remero de San Juan Su trayectoria San Juan Donibaneko Urdaibai Castro Banderas de La Concha Santurtzi Arraun Lagunak 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Entrenador 2020 2025 Los más laureados de la Bandera de La Concha JUAN MARI ETXABE Entrenador de Arraun Lagunak Oiartzun, 1966 (59 años) Banderas 13 Etxabe en su época como remero de San Juan Su trayectoria San Juan Donibaneko Urdaibai Castro Santurtzi Arraun Lagunak Banderas de La Concha 2000 2010 1990 1995 2005 2015 2020 2025 Entrenador Los más laureados de la Bandera de La Concha JUAN MARI ETXABE Entrenador de Arraun Lagunak Oiartzun, 1966 (59 años) Banderas 13 Etxabe en su época como remero de San Juan Su trayectoria Banderas de La Concha San Juan Donibaneko Urdaibai Castro Santurtzi Arraun Lagunak 2000 2010 1985 1990 1995 2005 2015 2020 2025 Entrenador

Con San Juan lograría dos victorias más antes de la histórica escisión del club en 1991 que llevó a Etxabe a remar en Donibaneko. «Algunos remeros decidimos salir de San Juan y fueron momentos duros», rememoraba. Cuatro años más tarde lograba su cuarta Bandera. «Nuestra lucha era la de seguir remando y volver a ganar, por lo que conseguirlo fue especial. Supuso un gran descanso para nosotros y para parte del pueblo».

Once años de espera

El quinto triunfo en La Concha se hizo esperar más de una década. Once años después, en 2006, Castro ganaba la Bandera bajando por vez primera de los 19 minutos. En aquella histórica cuadrilla que entrenaba Korta, además de Etxabe, bogaban remeros como Iker Zabala, Elortegi, Prego, Millares o Portularrume, entre otros. «Tenía 40 años y estaba en el final de mi carrera deportiva, por eso lo saboreé mucho».

Al año siguiente el oiartzuarra colgó el remo y tomó el relevó de Korta como entrenador en Castro, a la que en 2008 volvería a llevar a lo más alto para sumar su sexta Bandera, la primera como técnico.

Dejó el club cántabro en 2009. «Tengo una familia a la cual me quiero dedicar y ya son muchos viajes a Castro», explico antes de hacerse cargo de la dirección técnica de San Juan, donde coordinó la base del club hasta la llamada de Santurtzi.

JOSÉ LUIS KORTA Orio, 1949 (76 años) BATISTA OLIDEN Orio, 1925 Banderas Banderas 13 16 JOSÉ LUIS KORTA Orio, 1949 (76 años) BATISTA OLIDEN Orio, 1925 Banderas 16 Banderas 13 JOSÉ LUIS KORTA Orio, 1949 (76 años) Banderas 16 BATISTA OLIDEN Orio, 1925 Banderas 13 JOSÉ LUIS KORTA Orio, 1949 (76 años) Banderas 16 BATISTA OLIDEN Orio, 1925 Banderas 13

Al mando de la 'Sotera' estuvo dos años antes de recalar en Urdaibai en 2012. Sin embargo, no tuvo demasiado éxito y en 2014 dio un giro a su carrera al hacerse cargo del bote femenino de San Juan. Con las Batelerak reverdeció laureles al iniciar el ciclo ganador que les llevó a imponerse de forma consecutiva en cinco Beediciones, las tres primeras (2014, 2015 y 2016) con Etxabe al mando antes de ceder el testigo a Maialaen Arrazola y hacerse cargo de la trainera masculina.

Es en 2020 cuando abandona San Juan, donde era directivo, y recala en el proyecto de Arraun Lagunak al que poco antes se había unido su hija Lorea. Con la 'Lugañene' logra en 2021 la primera Bandera de La Concha del club y la primera que ganaba una tripulación donostiarra tras 71 años de espera. Para él era la décima.

Y después del pequeño paréntesis de 2022 llegan los dos triunfos consecutivos de 2023 y 2024 y el logrado ayer, que 39 años después de aquella primera victoria con San Juan cuando apenas tenía 19 años, le permiten alcanzar las 13 Banderas de La Concha. «Tener 13 es un logro señalado. Que mi nombre aparezca en el palmarés de esta competición con 13 Banderas dice mucho. Es la regata más prestigiosa del Cantábrico. Con todo lo que eso significa. Eso sí, respetando a otros nombres que creo que tienen bastante más mérito que yo, como puede ser Batista Oliden, que tiene 13 como remero. Hablar de esas personas, de esas figuras y que esté mi nombre ahí, pues sí que me hace ilusión», señala.

«Sé lo que significa ganar la Bandera de La Concha como remero. Como entrenador, lo que quiero es ganar por el equipo. Para mí es una satisfacción terrible verlas ganar, más que mis números. Me alegro mucho más por el equipo», afirma. «Este es el triunfo de la gran familia que es Arraun Lagunak».

Comenta Reporta un error