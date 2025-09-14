La gloria se llama Arraun Lagunak

Arraun Lagunak no dio lugar a la sorpresa. No solo conservó la ventaja de diez segundos con la que partía sobre Tolosaldea sino que la ... amplió. Metió ocho segundos más en un segundo largo que fue un disfrute para la cuadrilla donostiarra. La 'Lugañene' ha demostrado que anda en ría, en mar tranquilo o con olas, como ha sido hoy. La bahía estaba sucia, con olas cercanas a los dos metros pero las pupilas de Juan Mari Etxabe se han comportado como lo que son: campeonas. Tercera Bandera de la Concha consecutiva para las donostiarras que se han convertido en hegemónicas en el últimos lustro. La Concha es la guinda a una temporada casi perfecta. La pasada fue grandiosa puesto que se hicieron con todas las banderas de la liga más La Concha. Este año el paso adelante dado por Tolosaldea y Orio les ha hecho sufrir un poco más pero la remada de las patroneadas hoy por Joana Halsouet ha sido como un martillo. Sólida y sin fisuras en los momentos de la verdad. Cuatro Banderas el segundo fin de semana de septiembre en los últimos cinco años les convierte en dominadoras recogiendo el testigo del legado de San Juan hace ya unos cuantos años, cuando las bateleras dominaron el Cantábrico.

La calle 1 en el sorteo, muy sucia por la ola y el rebote, pudo destapar alguna duda pero no para Arraun Lagunak En la bocana del muelle ya sacaba una trainera de diferencia a Orio en una salida espectacular de las pupilas de Halsouet, quien iba cantando cada palada y exigiendo a sus remeras un esfuerzo necesario para salvar la mala mar. Cuando la proa asomaba ya por encima de la mar por efecto de las olas, avisaba Juan Mari Etxabe que lo peor estaba por llegar en el momento de pasar cerca del Aquarium. Fue el momento que más cerca estuvo la San Nikolas de Orio de la Lugañene, que bajó la diferencia de cuatro a dos segundos, porque después enfiló hacia estribor en busca de la baliza para realizar la ciaboga. Siete segundos a Orio, 10 a Tolosaldea y 17 a Zumaia en la maniobra dejaban la Bandera ya sentenciada, porque además había que sumar los diez segundos de la primera jornada.

La vuelta en popare fue un disfrute. «Es nuestra, toca disfrutar», se escuchó por la radio a un exultante Juan Mari Etxabe. Dicho y hecho. Tras salvar otra vez la mar revuelta, la Lugañene puso la proa hacia la gloria y entró por la calle al grito de unas remeras felices, henchidas de alegría y apenas sin cansancio. Porque remaron disfrutando. «Bat, bi, hiru Arraun», dijeron las catorce componentes del bote blanco y azul cuando pasaron pocos segundos de su triunfo. La victoria de la constancia y del trabajo bien hecho. Gran largo de vuelta de Tolosaldea, que superó a Orio y las aguiluchas conservaron la tercera plaza. La alineación de Arraun fue Xubane Aurbarrena, Lucia Canal, Maren Etxabe, Beatriz Piñeiro, Lorea Etxabe, Marcia Larrea en la fila de babor, Aiora Belertieta como aurrekalari, y en estribor Jule Arkotxa, Maider Bereau, Naiara Martin, Ane Sanchez, Zuberoa Egurrola y Nahikari Azkue. Todas ellas patroneadas por Joana Halsouet.

Cuarta en la clasificación fue Donostiarra, que realizó un regatón en la primera tanda (11.19) lo que le valió para superar en la clasificación a Zumaia. La Telmo Deun sufrió en la calle cuatro y llegó a 31 segundos de Arraun Lagunak. La Bantxa enseñó la popa a sus rivales desde las primeras paladas y eso que la fortuna tampoco le trajo buena suerte antes de echarse a la mar puesto que bogó por la calle 1, como Arraun Lagunak. Fue la más rápida en el largo de ida, con 5.18 realizó una ciaboga más que correcta y empezó a poner traineras de diferencia con Astillaero. Las cántabras fueron sancionadas con tres segundos por invasión de calle en el largo de vuelta donde las cuatro embarcaciones quisieron huir de las olas sucias que rompían cerca del Aquarium. Gran regata de Donostiarra y preciosa lucha entre Hibaika y Hondarribia que casi dan caza a Astillero.

Siete embarcaciones guipuzcoanos bogaron en La Concha lo que debe dar valor al trabajo que los diferentes clubes del territorio están realizando para que todos los triunfos sonrían al remo local. Arraun Lagunak volverá a ser el bote a batir la próxima temporada. Nos esperan momentos, regatas by enfrentamientos preciosos.