La tripulación de Arraun Lagunak celebra su victoria en la Bandera de La Concha.

La tripulación de Arraun Lagunak celebra su victoria en la Bandera de La Concha. Arizmendi
Bandera de La Concha

La gloria se llama Arraun Lagunak

Se hace con su tercer Bandera de la Concha consecutiva y disipa las dudas por la mala mar con un largo de ida impeable que deja sin opciones a Tolosaldea y Orio. Donostiarra, con una gran regata, se coló cuarta por delante de Zumaia

Raúl Melero

Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:05

Arraun Lagunak no dio lugar a la sorpresa. No solo conservó la ventaja de diez segundos con la que partía sobre Tolosaldea sino que la ... amplió. Metió ocho segundos más en un segundo largo que fue un disfrute para la cuadrilla donostiarra. La 'Lugañene' ha demostrado que anda en ría, en mar tranquilo o con olas, como ha sido hoy. La bahía estaba sucia, con olas cercanas a los dos metros pero las pupilas de Juan Mari Etxabe se han comportado como lo que son: campeonas. Tercera Bandera de la Concha consecutiva para las donostiarras que se han convertido en hegemónicas en el últimos lustro. La Concha es la guinda a una temporada casi perfecta. La pasada fue grandiosa puesto que se hicieron con todas las banderas de la liga más La Concha. Este año el paso adelante dado por Tolosaldea y Orio les ha hecho sufrir un poco más pero la remada de las patroneadas hoy por Joana Halsouet ha sido como un martillo. Sólida y sin fisuras en los momentos de la verdad. Cuatro Banderas el segundo fin de semana de septiembre en los últimos cinco años les convierte en dominadoras recogiendo el testigo del legado de San Juan hace ya unos cuantos años, cuando las bateleras dominaron el Cantábrico.

diariovasco La gloria se llama Arraun Lagunak